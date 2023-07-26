幣安及趙長鵬擬駁回CFTC起訴

美國商品期貨交易委員會（CFTC）早前控告加密貨幣交易所幣安（Binance）及其創始人趙長鵬違規向美國人提供服務，計劃沒收幣安非法所得、罰款及實施永久交易等。綜合消息指，幣安及趙長鵬已入稟美國法院，尋求駁回CFTC有關違反商品交易法與多項聯邦法例指控的訴訟。據入稟文件，幣安須於周四就CFTC的指控提出書面答辯。

被指經營違法交易所 今年3月，CFTC指控幣安及趙長鵬經營違法交易所，又指最少自2019年7月至今，幣安為美國民眾提供及執行商品衍生工具交易，違反美國法例。兩者上月亦被美國證券及交易委員會（SEC）指控經營詐騙網絡，並提出13項控罪，包括指控趙長鵬透過其控制的瑞士交易公司Sigma Chain所持有大量用戶帳戶，誇大幣安在美國交易所的交易量。幣安表示，公司沒有參與或容忍造市（又稱「洗售」）交易。

比特幣曾見一個月低 事緣幣安在美國的交易所2019年開始交易時，第一個小時就有近7萬美元的比特幣易手，但這些需求並非來自外部交易者，引來「造市」的質疑。

比特幣價格昨日受壓，曾低見每枚29,058美元，跌逾2%，並創6月下旬以來新低；以太幣曾報1,845美元，跌0.8%。