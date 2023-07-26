印尼傳施甜頭洽Tesla比亞迪進駐

外媒報道指，印尼政府指將對投資電動車產業獎勵，同時設下較區域競爭者，包括泰國、越南更優惠的標準，惟未有說明具體細節。此外，印尼官員將在周四於成都會見比亞迪高管，並計劃於下月3日在美國加州會見特斯拉行政總裁馬斯克。作為東南亞最大經濟體，印尼一直致力吸引電動車製造商的投資，而鎳礦藏量位列全球第一，故以此優點希望能吸引電動車企去投資。此前比亞迪等部分中資車企已大舉進入泰國市場。