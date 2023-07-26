印尼傳施甜頭洽Tesla比亞迪進駐
全球電動車產業蓬勃發展，各地都在招攬電動車大廠進駐以加快產業和市場發展步伐。消息指印尼正在制訂一套新的激勵措施以吸引電動車製造商的投資，為此當地政府正與中美兩大電車大廠特斯拉（Tesla）和比亞迪股份(01211)進行洽談。
外媒報道指，印尼政府指將對投資電動車產業獎勵，同時設下較區域競爭者，包括泰國、越南更優惠的標準，惟未有說明具體細節。此外，印尼官員將在周四於成都會見比亞迪高管，並計劃於下月3日在美國加州會見特斯拉行政總裁馬斯克。作為東南亞最大經濟體，印尼一直致力吸引電動車製造商的投資，而鎳礦藏量位列全球第一，故以此優點希望能吸引電動車企去投資。此前比亞迪等部分中資車企已大舉進入泰國市場。
廣汽豐田裁1000人
與此同時，因應中國市場迅速向電動車轉型，日本車企豐田調整在中國的生產線，提前解僱與廣汽集團(02238)的合營──廣汽豐田約1,000名的員工。報道指，內地的汽車購買者青睞特斯拉和比亞迪電動車，加上豐田、本田和日產向電動汽車的過渡速度較慢，導致這些日本車企在中國的銷量下降。去年豐田在中國的汽車交付量更10年來首錄跌幅。
車用電池巨頭寧德時代上半年收入按年增長67.51%至1,892.46億元人民幣，純利按年大增1.53倍至207.17億元人民幣，毛利率按年擴闊2.95個百分點至21.63%。
GM次季營收勝預期
美股通用汽車（GM）公布，第二季度調整後每股盈利為1.91美元，營收447.5億美元，均勝市場預期；預計全年淨利潤93億至107億美元。
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