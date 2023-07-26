Yen兌港元料破6算

日圓先生轉軚唱好 年底看漲逾8% 人稱「日圓先生」的日本前財務官榊原英資半個月前才揚言日圓兌每美元明年會瀉至160，不料他最新卻180度「轉軚」，預告圓匯將轉入升軌，年底前先突破130兌每美元，即每百日圓兌港元突破6算，較昨日即市高位升逾8%。

榊原改變立場，主要是更着重經濟基本面，而非日本與美國貨幣政策背馳。他認為，美國經濟轉弱，但日本經濟增長有所加快，為圓匯徐徐升值鋪路。日圓兌每美元昨日高見141.21，每百日圓兌港元則高見5.5315。

榊原：日已走出通縮 被問到日本央行周五公布議息結果，會否再度調整孳息率曲線控制（YCC）政策，榊田不置可否，但認為日本已走出通縮，通脹率可持續處於2至3%水平。

事實上，再有消息指，日本央行周五公布議息會議結果時，一併宣布調高截至明年3月底止本財政年度日本通脹預測，由1.8%升至2.5%，跟日本政府的預測2.6%看齊，市場上覺得日本央行就像2021年的美國聯儲局錯判通脹形勢的人似乎也愈來愈多。

摩通籲及早開始收水 摩根大通首席日本經濟學家藤田亞希子認為，日本通脹形勢經已明顯生變，原因是俄烏戰爭觸發的物價壓力釋放出來後，物價照樣上升，亦涉及結構性因素推高工資，反過來令國民的通脹預期升溫，日本央行周五就會把10年期日本國債孳息率的控制範圍上限提高半厘，即升至一厘。

她續指，日本央行亦應該對於日本通脹連續兩年高於2%的政策目標抱有信心，因為全球經濟步入衰退的機會有所減退，這樣就沒有必要維持當前極度寬鬆的幣策，愈遲動手只會加劇市場波動。

再者，加息前要先廢除YCC和縮減資產負債表，考慮到日本央行「大水漫灌」多年，削弱日本公共財政承受高息環境的能力，「收水」只能緩步進行，也就是說應該及早開始。當然，她強調，日本央行廢除YCC之後勢必繼續「放鴿」，可以預期息口未來幾年都會處於歷史低位。

韓GDP增長表面風光 另邊廂，南韓第二季國內生產總值（GDP）按季增長0.6%，勝市場預期，比前一季的0.3%顯著加快。韓圜兌每美元先跌後升，高見1,274.84，每萬韓圜報61港元。

不過，魔鬼在細節，事關GDP是由消費、投資、政府開支和淨出口組成，上季消費、投資和出口齊下跌，可是由於進口跌得更多，所以淨出口尚能貢獻1.3個百分點的增長。

HI投資證券首席經濟學家朴相鉉（音譯）相信，南韓經濟會改善，但復甦就言之尚早，尤其是中國經濟呆滯恐令本已差過預期的出口更遲復甦。荷蘭國際集團（ING）亦直言，南韓上季GDP細看之下令人失望，尤其是內需對經濟增長率的貢獻是負0.6個百分點，下半年GDP增長亦將差過預期，因為出口的改善不足以彌補內需疲弱，南韓央行第四季應該會將重心由整治通脹轉為支持增長，幣策邁向寬鬆。

每百日圓兌港元走勢