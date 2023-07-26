港七成餐飲業估夏季收入增

戶戶送（Deliveroo）昨日公布今年第二季「餐廳信心指數」調查結果，本港餐飲業界整體業績滿意度較首季下跌12%，由6.5分稍降至6.2分，但對夏季表現仍保持樂觀。

招聘難 上季56%餐廳加薪 調查顯示，市場繼續面臨勞動力短缺的挑戰，超過四成餐廳認為外送平台可有助紓緩人手問題。當中86%餐廳表示在招聘員工方面遇到困難。有見及此，56%餐廳曾在第二季度調升員工薪酬，其中76%餐廳將薪酬提高2至5%；12%的餐廳提高了5至10%；5%的餐廳更提高超過10%。

48%受訪餐廳表示，外送平台貢獻餐廳總收入的一至三成，近兩成餐廳更表示平台貢獻的收入佔總收入超過三成。88%餐廳表示外送平台將繼續扮演重要角色，甚或變得更為重要。

面對疫後首個無防疫限制的暑假，69%餐廳預計收入將增加或至少維持不變，當中44%認為暑假總收入將增加10至20%。有41%的受訪餐廳表示，外送平台提供的支援可有助緩解人手問題。

戶戶送香港區客戶經理主管馮雪瑩表示，樂見外送平台在餐廳夥伴的業務中繼續扮演重要角色，第二季度餐廳信心指數顯示，在人手短缺的情況下，香港餐飲業的信心水平或不及預期，可幸業界仍對疫後首個暑假的業績表現感到樂觀，令人鼓舞，公司會繼續致力與餐廳夥伴建立穩固的合作關係。