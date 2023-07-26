內地主要機場料首6月轉賺

國際信貸評級機構惠譽發表報告指，在經歷了新冠疫情引發的長期低迷後，中國一些主要的機場營運商預計本財年上半年的經營業績將實現按年扭虧為盈，主要因為營收反彈帶動利潤回升，又指受惠於境內航班大幅增加，料出行熱潮將延續至暑運。

報告指，中國航空客運量繼今年初強勁回升後，於第二季步入更穩定的上升軌道，總共錄得1.55億人次，為2019年平均水平的94%。該行認為，在政府支持性政策的帶動下，累積的儲蓄、被抑制的需求得到釋放，以及消費者信心逐步恢復等因素下共同推動航空業持續復甦。

惠譽：客運量增長潛力巨 惠譽認為，今年第二季的長周末假期，包括清明節、勞動節和端午節等均成為推動出行需求強勁回暖的催化劑，同時提振了出行情緒。報告指，勞動節期間日均航班量超過了2019年的水平。

然而，本季度國際航線客運量僅恢復至疫前水平的33%，主要受到航班不足的掣肘。由於防疫限制放寬後出行需求激增，航空公司雖逐步加強了往返中國內地航線的服務並增加了運力，惠譽預計客運量增長潛力依然巨大，儘管復甦可能是一個漸進的過程且有賴於國際航線供給量。

與此同時，中國將繼續致力於打造民用航空產業集群及加強航空運輸網絡建設，以滿足未來航空客運量的增長需求。中國擬為新機場建設和現有機場的現代化改造投入大量資金，惠譽認為大部分機場中期內的資金需求仍然十分可觀，上海第三機場將於今年11月在南通開工建設，預計耗資500億元人民幣。