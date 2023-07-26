小麥價5個月高 玉米曾漲4％

隨着俄羅斯不再延長黑海糧食協議，近日更襲擊烏克蘭多瑙河岸上的雷尼港（Reni），刻意破壞烏克蘭穀物出口管道，糧食價格持續飆升，其中小麥價格升至5個月高位。另一方面，印度限制部分大米出口，令其大米出口量幾近削半，導致米價亦看升，勢將加劇全球糧食通脹。

荷蘭農業銀行集團的資深商品分析師Michael Magdovitz指，俄國對多瑙河攻擊事關重大，若烏克蘭出口能力受阻，小麥可能最受影響，其次是玉米。芝加哥小麥期貨上周大升5%後，本周一最多飆8.6%漲停，昨日曾再升逾2%，至每蒲式耳7.7712美元的今年2月下旬以來最高水平，才告回吐；另12月交割的玉米期貨昨亦曾升逾4%至近一個月新高。

米價或續創11年新高 另一方面，泰國稻米出口商協會榮譽主席Chookiat Ophaswongse稱，短期米價肯定會上漲，問題只在會漲多高，直言「要漲就是大漲，不會漸漸上漲」。目前米價約每噸534美元，乃近兩年高位。他又稱，另一個主要稻米出口國越南，白米報價高達每噸600美元，泰國也可能會跟進，或將米價推高至2012年以來的新高水平。

事緣印度管制部分大米的出口，以穩定內部糧價，加上極端天氣威脅農產品收成，尤其歐洲氣溫飆升，再遇着俄羅斯對烏克蘭出口設施的攻擊，可謂雪上加霜。

稻米是亞洲和非洲數十億人口的主要糧食，價格上升勢將加劇通脹壓力，增加買家的進口負擔。