IMF上調全球今年經濟預測 華增速不變

國際貨幣基金組織（IMF）將全球今年經濟增長預測上調0.2個百分點至3%，主要是上調了美國、英國在內大多數發達經濟體今年的經濟預測，唯獨德國下調了0.2個百分點，料全年倒退0.3%。2024年全球增長預測則維持在3%不變。

仍憂美消費動力難持續 該機構維持中國今、明兩年經濟增長預測分別於5.2%及4.5%，但明確指出「復甦表現不佳」，而且近期發展趨向下行風險，對於中國的貿易夥伴及區內經濟產生潛在負面影響。主要風險包括房地產行業收縮幅度超出預期、信心低迷導致消費疲弱，以及地方財政收入減少造成的意外財政緊縮。

整體而言，今次上調全球增長預測，主要是由發達經濟體所帶動，包括美國今年增長由1.6%上調至1.8%。港人熱門移民地點英國及加拿大，分別上調了0.7個百分點及0.2個百分點。

IMF解釋，美國首季消費增長仍然具有韌性，主要原因是勞動力市場緊張推動實際收入增長，以及汽車購買需求反彈。然而，消費增長動力未必能持續，尤其是消費者在新冠疫情期間累積的過剩儲蓄已耗得七七八八，而且聯儲局仍在進一步加息。

英國方面，由於能源價格下跌所帶來的「信心效應」，消費及投資均好過預期，加上脫歐帶來的不確定性減少，以及金融業自3月銀行業危機後恢復，整體經濟表現也有所反彈。

另外，IMF預期，全球撇除食品及能源後的核心通脹跌得慢，今、明兩年分別為6%及4.7%，並估計今、明兩年全球貿易分別僅增長2%及3.7%，比2000至2019年慢一截，今年顯著放緩的原因不限於需求弱，還有消費轉移至國內服務，以及貿易壁壘。