港出口減11% 連挫14個月

6月進口再縮12% 外圍需求仍弱 全年難逃一跌 本港外貿形勢依然嚴峻，但情況有改善的迹象。政府統計處最新公布的出口數字跌足14個月，令人稍減不安的是6月出口貨值跌幅收窄至11.4%，較5月所跌的15.6%為少，表現好過市場預期；至於進口則跌足一年，6月貨值跌幅為12.3%，同樣較市場估計的跌17.5%為好。

值得留意的是，上述進出口貨值按月計的話，乃由跌轉升。其中，6月出口貨值按月升2.98%至3,373.5億元，進口更升11.29%至3,939.23億元。期內錄得有形貿易逆差565.74億元，相等於商品進口貨值的14.4%。

累計上半年，整體出口貨值按年下跌15.5%，進口貨值跌13.2%，有形貿易逆差為2,316億元，相等於商品進口貨值的10.6%。

輸亞洲貨值挫12% 星馬最傷 按地區劃分，6月輸往亞洲的整體出口貨值下跌12%，又以馬來西亞及新加坡按年各跌31.9%及26.2%最勁，日本、菲律賓及內地出口貨值則分別跌16.8%、15.8%及13.1%。除了亞洲，輸往其他地區的大部分主要目的地整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是德國（跌29%）、美國（跌22.1%）和英國（跌14.6%）。

首6個月計，輸出日本的出口貨值則錄最大跌幅，按年跌24%，新加坡緊隨其後跌23.5%，台灣及內地跌幅同為19.2%；惟期內輸往荷蘭和阿拉伯聯合酋長國的整體出口貨值則錄10.8%及8.8%的升幅。

進口方面，數據顯示，6月大部分主要供應地的進口貨值均錄得跌幅，尤其是新加坡（跌31.9%）、泰國（跌30.4%）、越南（跌22.7%）、馬來西亞（跌20.1%）、菲律賓（跌18.4%）和內地（跌13.1%）。

上半年進口貨值跌幅最大的地區為南韓，按年跌35.3%；新加坡、泰國及越南各跌30.9%、24.1%及20.7%，台灣和內地跌17.5%及9.6%。

至於旗下位於葵青的貨櫃碼頭，上半年吞吐量倒退18.17%至380.4萬個標準箱，本港收入倒退24.41%至12.77億元。鹽田港等內地業務方面，收入亦倒退18.31%至39.05億元。

該企稱，今年上半年中國對美國和歐盟的出口表現疲弱，但近期情況略見好轉，以鹽田港為例，今年首3個月，對歐盟出口按年下跌約11%，但在5、6月跌幅已收窄至9%。同時，近幾個月旗下空箱數量增加、載滿的集裝箱數量減少，可能是反映為下半年出口訂單回升做好準備。

大新銀行估計，內地近期推出多項經濟刺激措施或有助穩定對本港出口貨物的需求，惟主要央行的加息周期未完，息口在一段時間內維持限制性水平，歐美經濟增長前景放緩，預料全年出口跌5至10%。

港6月出口主要目的地