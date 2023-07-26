北京推動與港交所互聯互通

北京市政府提出要實施配合市場化改革，進一步暢通經濟循環，當中提及加強資本市場改革，推動支付清算、登記託管、資產交易及數據管理等重要項目落實，當局將推動北交所建設債券市場、發行房地產投資信託基金（REITs），要與港交所達成互聯互通，並讓紅籌企業上市等，也要加強北京股權交易中心與全國性證券市場板塊銜接。

此外，北京市政府為更好發揮首都市場潛力優勢，在全國統一大市場建設中，以高質量發展，並更深入實施京津冀協同發展作為先行示範，需在北京落實統一市場基礎制度規則。

值得留意的是，港府於今年5月落實與內地重慶市的「渝港合作會議機制」，財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，將鼓勵重慶市企業赴港上市融資，而港交所將就香港上市相關政策、港股資本市場和國際金融環境情況、企業港股上市流程等，與重慶市進行交流。截至今年6月底，在香港上市的重慶企業總共有16家，市值接近約500億元。

人幣櫃台日均成交1.7億 儘管兩地交易頻繁，惟上月推出的港幣─人民幣雙櫃台表現慢熱。截至7月18日，參與雙櫃台模式的24隻股份，日均人民幣成交額佔其總成交額的比重約0.7%。港幣櫃台日均成交額為258億元，而人民幣櫃台日均成交額約1.74億元人民幣。

恒生指數公司在網誌中指，相信港幣櫃台短期內仍是雙櫃台模式下的主要交易櫃台，人民幣櫃台僅佔相對較小的份額，長期則要靜待模式穩步實施，更多股票加入。儘管目前人民幣計價股份的成交額不大，但相信雙櫃台模式有助港股市場接通離岸人民幣流動資金池，長遠亦有助於推進人民幣國際化的廣泛目標。