MPF首7月人均賺1.1萬

香港打工仔7月的強積金（MPF）整體回報錄1.46%，連升兩個月。晨星（亞洲）截至本月19日數據顯示，7月強積金成員人均賺3,449元；首7月折合回報有4.84%，意味着每位打工仔進帳11,435元。

美股累漲兩成封王 期內美國股票成為7月升幅最大投資組別，升2.44%，首7個月表現同樣遙遙領先，升19.86%；另本月各大基金均錄升幅，香港股票、歐洲股票及日本股票分別升1.55%、1.48%及1.22%，年內表現分別為跌3.9%、升15.11%及升17.8%。

年初至今3大表現最好強積金分別為「宏利環球精選（強積金）計劃－宏利MPF北美股票基金」、「中國人壽強積金集成信託計劃－中國人壽樂休閒環球股票基金」及「萬全強制性公積金計劃－美國股票基金」，升幅依次為30.59%、29.27%及22.46%。

「墊底三寶」同樣涉及投資中港股票，分別為「滙豐強積金智選計劃－中國股票基金」、「恒生強積金智選計劃－中國股票基金」及「景順強積金策略計劃－中港股票基金－A」，首兩者跌幅同樣為7.63%，景順積金跌7.37%。

近季港股表現載浮載沉，大戶及散戶都顯得心灰意冷之際，強積金研究機構積金評級公布的數據卻顯示，中港股票基金仍然坐擁一大堆「忠粉」，相關基金於第二季及上半年分別獲30.45億元及81.79億元資金淨流入，冠絕一眾基金。

數據亦提及，股票基金（香港及中國）截至6月底止的資產規模同樣領先，為2,315.24億元，佔總體強積金資產11,117億元的20.8%；排第二名的是貨幣市場基金（保守基金），佔比為10.8%，資產規模1,204.7億元。

專家籲主攻歐美日 上古國際集團董事梁彥穎分析，打工仔長期將資金泊入中港股票，主因覺得「港股已經跌了一大截，現在水平應算便宜，而退休儲蓄又是長期投資，所以應可多放一點。」惟他認為，上述做法忽略了機會成本，即若果放在一個較會上升的股票市場，可以早一些取得正回報，屆時再轉去香港股票基金，或更能再「錢搵錢」。

他建議，市民宜將重心放在歐美日市場，少配中港股市，比例設定在8：2甚或9：1不失為過，要待香港經濟基本面轉好後才將資金重泊港股。

強積金7月分類表現 次季及上半年5大吸資基金