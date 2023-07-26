潘功勝接掌人行 人幣做好勢續漲

現年60歲的潘功勝本月起出任人民銀行黨委書記，昨日更開始兼任行長，重現5年多前一人身兼兩職的景象。時值中央政治局重提「要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，為去年3月初人民幣兌每美元匯率開始下滑以來首次提及，意味理順人民幣貶值壓力或將為內地優先政策，與國有銀行近期多次被指拋售美元、買入人民幣捍衞舉動一致。

十四屆人大常委會第四次會議周二在京舉行，經表決後，決定免去易綱的人行行長職務，同時任命潘功勝為新行長。目前人行正面臨如何捍衞人民幣匯率的緊迫挑戰，由身兼國家外匯管理局局長的潘氏接棒，將有利於央行發揮貨幣政策和宏觀審慎職能等工作。

周二在岸及離岸人民幣兌每美元匯價雙雙升穿7.14關口，大行估計未來數天或數周市場會有更積極的反應。據報有大型國有銀行在昨日亞洲早盤交易時段，擬出手撐起人民幣匯率，迎合政治局會議日前罕有提出要活躍資本市場的口脗。

早上由官方開出的人民幣中間價已報7.1406，按日升45點子，較市場預測偏強638點子。在岸人民幣隨即高開481點子，下午收報7.1365，創逾一周新高，單日漲幅達666點子，為3月10日來最大漲幅。離岸人民幣全日亦漲逾400點子，高見7.1363，每百港元兌91.3元人民幣。

外資買A股一年半最多 官方提振中國資產的信號積極，外資北上狂掃A股，昨通過滬深股通大幅淨買入189.83億元，規模創逾一年半新高。滬深兩市主板成交額升至9,481.22億元，按日多近44%。受多重利好消息刺激，滬綜指甫開市迅即收復3,200點大關，與深成指均以全日最高位收市，分別報3,231點及11,021點，各升逾2%，前者為去年11月底以來最大升幅，後者則是去年11月初之後最勁升勢。

滙豐銀行亞洲外匯策略師陳敬陽表示，接下來緩解人民幣貶值壓力可能成為政策重點，與人行近期進一步收緊外匯政策一致。摩根士丹利亦指，政治局會議明確傳達希望加強逆周期調節的訊息，以支持經濟增長，這應減少投資者擔憂，並支撐人民幣匯率。