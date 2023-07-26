外匯基金次季收益僅百二億

港府經常出手捍衞港元匯率穩定而動用的外匯基金，上半年錄投資收益1,100億元，延續今年首季按年扭虧為盈的走勢，但若計及今年首季錄投資收益979億元，其實第二季多出的投資收益僅121億元，主因之一乃上季香港股票投資失利，加上手持的外匯估值帳面貶值，導致上半年港股及外匯投資雙雙虧損。香港金融管理局總裁余偉文警告，下半年投資前景仍不容過度樂觀，地緣政治不穩更可能隨時引發資產市場的調整和波動。

債券繼續是外匯基金上半年收益的「火車頭」，獲利580億元，其他股票亦賺485億元；反觀港股損手48億元，跑輸所有資產類別，而非港元資產外匯估值亦下調18億元。由於港股今年首季曾錄33億元收益，外匯估值亦帳賺252億元，意味兩者第二季倒蝕收場，單計上季各蝕81億元及270億元。

金管：前景未許樂觀 余偉文表示，市場普遍預期美國利率上升步伐減慢，加上經濟數據顯示美國經濟仍保持一定韌性，投資者情緒趨向樂觀。儘管市場風險曾浮現，但主要股票市場仍維持上升動力。另方面，受惠主要國債收益率處於多年高位，持有債券讓外匯基金獲取不俗的利息收入。因此，外匯基金在上半年錄逾千億元投資收入，主因債市及其他股票均扭轉去年全年虧損532億元及610億元的勢頭。

不過，余坦言，持續的緊縮貨幣政策及銀行業信貸緊縮，導致經濟衰退的可能性仍是未知之數。再者，通脹走勢和主要央行的政策利率高峰值，亦存在很大不確定性，種種因素都會為投資環境帶來挑戰。俄烏衝突持續及主要經濟體之間的緊張關係等地緣政治不穩因素，更有機會隨時引發資產市場調整和波動。

值得留意是，外匯基金表現亦影響庫房收入。上半年外匯基金支付予財政儲備存款的費用為100億元，支付予特區政府基金及法定組織存款的費用為79億元；上述數字並未包括未來基金之款項。