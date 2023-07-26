炒華救市 恒指飆近800

成交千四億 藍籌近全揚 內房科技股勁彈 近日召開的中央政治局會議主張加大宏觀政策調控力度，着力擴大內需、提振信心、優化內房政策，防範風險，「救市」的意味甚濃，尤其是提到要「活躍資本市場」，「平台經濟大有可為」，刺激資金一擁而上，估值低迷的科技股，以及被狂沽的內房股周二均大反彈，推動恒指全日曾飆近800點，收市升4.1%或766點，報19,434點，重上被喻為「牛熊分界線」的250天移動平均線。

恒指高開504點，見19,172點，升幅之後不斷擴大，午後突破牛熊線，曾升797點，高見19,465點，最終收報19,434點。國企指數報6,604點，升333點或5.31%；科技指數報4,257點，升242點或6.04%。

遠洋：幾無帳面可用資金 不過，券商野村指出內房問題難以在短期內解決，且相信當局不會推出大規模的棚戶區改造計劃，但大城市一些現有限制措施或略為放寬。

至於建銀國際重申，恒指在18,000點附近有較好支持，毋須過度悲觀，更料第三季有望反彈，上望21,500至22,000點。

內房股昨日爆升，更帶挈內銀及內險股做好。 恒指月內表現反覆