輪商精選：博港股回升 吼67801

本周多國央行議息，投資者觀望氣氛濃。港股昨日再吹淡風，內房股受債務問題重燃的憂慮困擾，多隻出現急挫的情況，加上日本對先進半導體製造所需設備追加出口管制，科技股普遍向下，拖累港股昨急跌超過2%或407點，恒生指數跌至近兩個星期低位18,562點，10天及20天平均線又再得而復失。

報道指，中央政治局會議即將召開，分析預期有機會推出更多刺激政策，包括刺激內需消費及提振內房等措施。技術上，投資者可參考恒指保力加通道即18,400點至中軸19,000點下方作短線波幅參考，待氣氛好轉則可將目標上移至上軸即19,500點水平。

投資信心弱，消息主導後市表現，投資者在策略上不妨多作兩手準備，部署好倉可留意恒指牛證67801，收回價18,188點，2025年10月到期，實際槓桿30.6倍；反手則可留意恒指熊證69716，收回價19,268點，2025年12月到期，實際槓桿31.1倍。

股價方面，阿里暫於10天線水平爭持，其多平均線已由跌轉升，欲作中線吸納準備，可留意約95元的即保力加通道頂部。如看好阿里可留意價外認購證14327，行使價110.1元，12月到期，實際槓桿7倍。

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滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理香港上市產品聯席總監 陳恩因