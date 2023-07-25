宏觀分析：內地股市料分階段反彈

雖然投資者近期對中國疫後復甦的擔憂加劇，但仍可預期政策支持和持續向好的環球前景，可在下半年提振內地股票及固定收益市場。

雖然內地股市的表現落後於美股，也不及日本和德國股市，但其已消化了諸多不利消息，同時信貸市場也消化了經濟衰退風險，並廣泛反映於3年期及5至10年期的信貸息差。

由於市場已消化了大量的不利消息，以及即將出台的刺激政策，預計內地股市將在今年下半年分階段反彈。政策支持的持續加碼將重燃投資者樂觀情緒，在具有吸引力的估值下，料將促進經濟和企業利潤增長。

投資聚焦製造及銀行業 股票投資機會常常傾向於製造業及銀行業。隨着經濟回升，企業可能提高資本開支，有望惠及工業裝備製造業。對於銀行業，極具吸引力的估值帶來穩定收益，以及強勁的資產質素將是關鍵支撐因素。

最後，環球經濟前景持續改善的迹象也不容忽視。美國或歐洲經濟在沒有大幅放緩的情況下，成功持續降低通脹，提振了環球投資者情緒。美國的政策利率已接近見頂，歐洲也緊隨其後。環球企業利潤衰退似乎已觸底，大部分地區現已普遍上調利潤預測，相信內地經濟及股市將可能受惠於這些發展。

隨着內地企業的業務和利潤周期觸底，同時提供具有吸引力的估值，內地股市可能在今年下半年跟隨環球股市出現反彈。

在中央和地區政府統籌下的適度政策支持，可幫助內地股市走出今年以來讓市場較為失望的表現。隨着投資者拓闊投資界限的意願漸濃，相信環球經濟前景趨於明朗。

富蘭克林鄧普頓