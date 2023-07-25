皇都戲院重建 住宅樓面准增五成

獲批加建18層高商廈 該署資料顯示，項目範圍涵蓋英皇道277至291號、電廠街2至16號、渣華道4至6D號，以及新增的熙和街1至17號天宮台，於5月獲批建兩幢26層及31層高的分層住宅，另增設一幢樓高18層的商廈，項目提供5層平台及3層地庫。

相比去年獲批的建築圖則，當時准建兩幢分層住宅連基座商業設施。是次增設面積主要作住宅發展，最新住宅樓面約29.67萬方呎，較舊方案約20.16萬方呎，大增約47.2%。至於商業樓面與獲批方案相若，最新約18.29萬方呎。

新世界發言人表示，有關總樓面面積的改變，並不會影響一級歷史建築前皇都戲院部分的復修及保育計劃。

資料顯示，皇都戲院前身是璇宮戲院，於1952年建成，並於1959年改建為皇都戲院大廈。皇都戲院於1997年結業，屋頂由一系列外露式拋物線型桁架組成，門口上方有巨型「蟬迷董卓」浮雕。發展商於2020年以47.76億元透過強制拍賣完成收購，至今仍是最大宗單一強拍成交。

此外，5月也有其他市區舊樓重建獲批則，大鴻輝興業的深水埗鴨寮街94至102號物業，可建一幢22層高商住物業，總樓面約5.87萬方呎。何文田公爵街6至6C號舊樓亦批建一幢15層高住宅，樓面面積約3.75萬方呎。

私宅動工量按月升41% 隨着社會復常，私宅動工進度重拾正軌，利嘉閣陳海潮稱，5月動工量為1,779伙，按月增約41.1%，為11個月高位，已連續3個月破千伙，走勢逾6年最勁。今年首5個月錄4,956伙，仍較去年同期少約6.5%。