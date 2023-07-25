一手消息：朗濤連沽3單位套現1.1億

Grand YOHO二期賣3958萬

上述項目2座8樓B室，為實用面積1,739方呎的四房海景戶，以3,965萬元成交，呎價約22,800元。毗鄰的2座8樓A室，同屬四房戶，實用面積1,707方呎，成交價3,909.1萬元，呎價約22,900元。市傳上述兩伙由同一組買家購入。