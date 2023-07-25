一手消息：朗濤連沽3單位套現1.1億
淡市下，供應罕有的一手特色戶或臨海單位仍具承接力。鷹君(00041)的大埔白石角朗濤，昨日以招標形式連環沽出3伙，單日吸金逾1.1億元。
Grand YOHO二期賣3958萬
上述項目2座8樓B室，為實用面積1,739方呎的四房海景戶，以3,965萬元成交，呎價約22,800元。毗鄰的2座8樓A室，同屬四房戶，實用面積1,707方呎，成交價3,909.1萬元，呎價約22,900元。市傳上述兩伙由同一組買家購入。
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，昨沽出頂層複式連天台戶。該盤的8座50樓A室，實用面積1,684方呎，兩層共設五房，內置樓梯連接453方呎天台，並附按摩池，成交價3,958.4萬元，呎價約23,506元。同系的天水圍Wetland Seasons Bay第3期同日售出3伙兩房戶，共涉1,899.92萬元。
GREENWICH料日內上樓書
全新盤方面，恒基地產(00012)紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH預料日內上載樓書，有望短期內開放示範單位。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目會所採用共享概念，佔地2.2萬方呎，提供約40項設施，以供同系3個期數的住客使用。
同系粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，以380萬元售出E座地下5室連花園戶，實用面積168方呎，開放式間隔，呎價約22,619元。
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