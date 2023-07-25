半新樓連環蝕 藍籌盤再跌

啟德7月暫僅錄約3宗二手買賣，包括OASIS KAI TAK（箭嘴示）蝕讓成交。

OASIS KAI TAK傳5年貶10% 新盤減價吸客，二手業主都要投降，尤其是新供應充裕的啟德區，本月就連錄蝕讓，OASIS KAI TAK兩房戶市傳僅售850萬元，單位約5年帳面貶值約10%。而藍籌屋苑繼沙田第一城樓價失守後，天水圍嘉湖山莊呎價亦跌至「8字頭」水平。

啟德7月暫僅錄約3宗二手買賣，當中兩宗屬蝕讓。消息透露，OASIS KAI TAK 2座中層戶，實用面積約451方呎，去年曾叫價1,200萬元，近日已降價至968萬元，終再減118萬元沽出，呎價約18,847元。單位早於2018年購入，現時帳面跌價近100萬元。

SEA TO SKY鬆綁即損手 市場消息指，同區尚‧珒溋2座中層單位，實用面積約558方呎，市傳以1,280萬元售，呎價約22,939元，較約3年多前購入價，帳面低逾50萬元。

將軍澳日出康城SEA TO SKY辣招期剛滿，消息稱，該盤2座中層戶，市傳賣725萬元，呎價約15,491元，約3年帳蝕逾30萬元。

大埔天鑽連環蝕讓。美聯彭曉君表示，包括該盤1座連天台兩房戶，減至798萬元成交，呎價約15,229元。原業主持貨約3年即沽，帳蝕約90萬元。

該行羅航星透露，大圍名城2座北翼低層連平台戶，早於4月放盤，累減372萬元，獲參觀區內新商場的外區客以1,028萬元購入，單位約4年帳面跌價逾60萬元。

嘉湖三房呎價減到8字頭 再有10大二手屋苑呎價跌穿9千元。市場消息稱，嘉湖山莊樂湖居7座一個中層套三房單位，實用面積約633方呎，叫價一直「企硬」580萬元，近日突減價30萬元，以550萬元沽，呎價約8,689元。項目本月暫錄約11宗成交，當中約8宗呎價都低於一萬元水平。

事實上，美國議息前夕，業主擴大議幅出貨。中原陳家富稱，屯門大興花園2期1座中高層C室，實用面積約447方呎，兩房間隔，一個月前開價522萬元放盤，原業主料美國恢復加息，將打擊入市意欲，為求盡快沽貨，兩星期前減至493萬元，終以480萬元沽，累減約8%，呎價約10,738元。

偉華事故同層傳395萬售 市場消息透露，沙田偉華中心一個單位，實用面積約297方呎，曾叫價420萬元放售，市傳減至395萬元售出，呎價約13,300元。據了解，單位同層市傳曾發生事故。

此外，銀主都心急出貨，美聯羅定康表示，將軍澳新寶城4座中層C室同類物業，實用面積約561方呎，以700萬元易手，較銀行估價低逾15%。

剛售出的嘉湖山莊套三房單位，實用面積約633方呎。 二手市場蝕讓及低價成交個案