簡訊一覽
●中國通號(03969)公布，於今年5至6月共中標8個軌道交通項目，中標金額總計約25.1億元（人民幣‧下同），佔公司中國會計準則下2022年經審計營業收入約6.24%。其中，5個為鐵路相關項目，包括為新建雄安新區至忻州高速鐵路四電及相關工程XXRD標段項目（雄忻高鐵弱電工程），中標金額達9.61億元。
●銀城生活服務(01922)披露，公司的非執董兼控股股東黃清平，以及主席兼非執董謝晨光，昨日於場外向公司主要股東瑞華投資分別出售公司約1,898.25萬股及233.62萬股，每股代價2.259元。完成後，瑞華投資的持股量為27.98%，黃清平及謝晨光的持股量分別為31.29%及3.55%。
●招商局港口(00144)公布，昨起鄧仁杰已辭任董事會主席及非執行董事；王秀峰已辭任董事會副主席、首席執行官及執行董事；馮波鳴已獲委任為董事會主席及非執行董事；王志榮獲委任為獨立非執行董事；徐頌已由董事總經理調任為董事會副主席及首席執行官；陸永新獲委任為董事總經理。
●共享集團(03344)預期，截至今年6月底止的2022/2023年度將錄得除稅後純利2,200萬元，較2021/2022年度淨虧損1.37億元轉虧為盈。
●滙豐宣布與跨境電商數碼API平台——Dowsure豆沙包合作，推出建基於亞馬遜（Amazon）平台銷售數據的貿易融資計劃，助中小企業透過跨境電商渠道開拓國際市場，滿足電商企業在境內外的融資需求。
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