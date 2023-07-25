次季遊日消費663億 港第5多

日圓持續弱勢之下，到日本旅遊成本變得便宜，令這個旅遊大國的旅遊業開始重拾昔日的光輝歲月！日本觀光廳公布第二季訪日旅客消費調查，期內整體訪日外籍旅客的旅行消費額為1.2萬億日圓（約663億港元），回復疫情前水平，約是2019年同期的95.1%。季度消費額最高的是台灣旅客，達1,739億日圓（約96.1億港元）；中國內地及香港旅客分別以1,515億日圓及916億日圓（分別約83.7億港元及50.6億港元）的消費額，排第3及第5位。

又稱為「寶島客」的台灣旅客，期內遊日的人均消費為17.68萬日圓（約9,771港元），較2019年同期大增48.4%。除了中、港、台旅客，日本另外兩個主要旅遊業「米飯班主」分別是美國及南韓旅客，第二季消費額分別為1,733億日圓及1,429億日圓（約95.7億港元及78.9億港元）。

住宿購物支出佔比最大 調查又顯示，在訪日外籍旅客的消費額中，住宿開支佔比最大，共使用4,218億日圓（約233.1億港元）；其次為購物及飲食，分別消費3,038億日圓及2,892億日圓（約167億港元及159億港元）。

與此同時，日本觀光廳的數據提及，今年上半年的外籍觀光客人數突破1,000萬人次，南韓旅客以312.85萬人次居首；第2位的台灣約有177.6萬人次；第3名是美國，共有97.22萬人次；單計6月訪日外籍遊客人數則為207.33萬人次。