需求弱 日製造業PMI續收縮

日本股市歌舞昇平之際，當地製造業活動卻另有一番景況。受累私人部門需求疲弱、新訂單指數驟降，au Jibun銀行發布的7月日本製造業採購經理人指數（PMI）顯示，初值由6月時的49.8降至49.4，連續兩個月低於50的盛衰分界線。至於當地7月服務業PMI經季節性調整後，亦從上月的54降到53.9，創半年新低。

期內產出與新出口訂單續跌，但跌勢有所放緩；製造業成本壓力則繼續紓緩，投入價格增速創2021年2月以來最慢，行業亦是3個月來首次將更上升成本轉嫁予消費者。

上季發債額創4年高 惟值得留意的是，由於日本央行示意續推大規模寬鬆政策，息口趨於穩定，變相令發債較為容易，海外企業因此將融資對象擴大至日本，帶動日本4至6月的發債額約為8,500億日圓，按季度計創4年來最高。

其中，法國銀行BPCE在剛過去的7月初大規模發債就備受注視，事關該行發行了8隻在日本銷售，俗稱「武士債券」、以日圓計價的債券，融資額為1,977億日圓，創該行單次發行額的歷史新高。主要承銷商大和證券更稱，養老金和地區金融機構等廣大投資者紛紛入市，與去年相比需求相當強勁。

至於日本財務省財務官神田真人近期亦頻頻「出口術」發表其看法，最新認為日本央行本周會因通脹和工資上漲超出預期，而上調通脹預測。

估續凍息 股匯齊彈 神田真人指，日本企業設定價格和工資的行為正在起變化，已成為國內外共識。綜合目前掌握的數據來看，日本央行可能會上調通脹預估。

隨着市場預期日央行本周後期議息將按兵不動，日本股市周一反彈，日經平均指數昨收升396點或1.23%，報32,700點。日圓兌每美元昨略為反彈，升0.32%，報141.31，折合每百日圓兌5.52港元。