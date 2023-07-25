歐工業3年最弱 分析：衰退風險升

雖然全球加息周期料即將見頂，惟高利率環境已經持續了一段長時間，並且已把歐洲經濟拖入泥潭。歐元區最新公布的採購經理指數（PMI）表現奇差，當中7月製造業PMI不僅未有如市場預期般反彈，甚至續跌至42.7的38個月新低！分析指出，數據顯示歐元區衰退風險增加。

由於製造業表現不振，連帶7月歐元區的綜合PMI亦進一步跌至48.9，連續兩個月處於收縮區間，兼創下8個月新低。值得留意的是，作為歐洲工業龍頭的德國，製造業PMI更跌至38.8，為38個月以來新低。這意味着當前德國製造業萎縮的幅度，堪比3年前新冠疫情的嚴峻時期。

荷蘭國際集團（ING）歐元區高級經濟學家Bert Colijn指出，區內兩大經濟體德國及法國的PMI表現均見疲弱，反倒是其他地方的表現較好。他認為，這可能是由於其他依賴旅遊業的歐洲經濟體，能夠受惠於夏季旅遊旺季。話雖如此，旅遊業的正面影響似乎仍不足以抵銷區內整體經濟疲弱。

星洲通脹4.5%放緩 他又指出，歐元區正處於類似「滯脹」的環境，雖然最近兩季本地生產總值（GDP）輕微倒退尚不足以確認經濟已步入全面衰退，但PMI數據已顯示衰退風險正在增加。另外，英國7月綜合PMI亦降至50.7，創6個月新低，差過市場預期。標普全球市場財智首席商業經濟學家Chris Williamson指出，該國經濟本月幾乎陷入停滯，加上悲觀的前瞻經濟指標，重新燃起了衰退的擔憂。

亞洲方面，新加坡6月核心消費物價指數（CPI）按年升4.2%，增幅較5月低0.5個百分點；整體CPI從5.1%回落至4.5%，反映出當地的通脹壓力正在消退。