天災頻生 全球經濟半年損失1.5萬億

保險經紀商怡安集團（Aon）發表報告預計，今年上半年自然災害所造成全球經濟損失達1,940億美元（約1.51萬億港元），遠高於21世紀以來的平均水平1,280億美元，為有紀錄以來的第5高，也是自2011年以來最高水平；全球保險損失則達530億美元（約4,134億港元），接近2011年的紀錄。

報告顯示，今年上半年，造成數十億美元經濟損失的事件至少有25宗，大多數與氣候有關。當中，土耳其和敍利亞2月份發生的地震，造成損失預料達910億美元，佔今年經濟損失總額近一半，並為2010年以來損失最慘重的自然災害。

風季影響 保險商估續增 美國多地今年遭遇熱浪、風暴等惡劣天氣。怡安指出，單計今年上半年，美國初步估計保險損失總額達到350億美元。這意味在全球承保的接近370億美元風暴損失中，超過95%嚴重的風暴損失出現在美國。

美國國家海洋及大氣總署（NOAA）預計，今年可能出現12至17個風暴被命名，其中5到9個可能演變成颶風，其中包括一到4個大型颶風。怡安預計今年全球經濟損失可能會進一步增加，具體取決於從6月1日持續至11月30日的颶風季。儘管全球仍面臨災難風險，該企料今年只有約27%的經濟損失得到保險保障。

無獨有偶，美國財產保險公司旅行者集團（The Travelers）上周亦表示，異常高的災難損失使公司今年第二季出現虧損，因季內支付了15億美元的災難賠償金，是去年同期7.46億美元的兩倍。