日本三成70歲老人在職破頂

現今社會不少長者都「長命百二歲」，加上年輕一族的「躺平主義」盛行，變相造就機會予一批銀髮族重投職場，成為社會勞動力。日本總務省最新數據顯示，高齡人口冠絕全球的日本，去年年齡介乎70至74歲而又正在工作的老人，比率逾30%，創歷史新高。或者大家在暑假到日本旅遊之際，會發現當地周圍總有一位「老年好聲音」！

日本總務省發表的《2022年就業結構基本調查》又提及，當地65歲以上的長者就業率在這10年愈趨上升。整體而言，不分男女、65歲以上的就業比率為25.3%，較2017年時同一調查提高0.9個百分點。其中，男性為34.5%，比上次調查上升0.6個百分點；女性則為18.2%，上升1.1個百分點，增幅較男性還要高。

細分來看，65至69歲的就業率較上次調查升5.4個百分點，達50.9%，首次超越50%；70歲至74歲的就業率也上升4.3個百分點，達33.3%。

企業厚待銀髮族 至於向來重視長者訴求的日本企業，據報亦因此厚待銀髮族職員。其中住友化學擬明年起將60歲以上員工的薪金翻倍；電子零件廠村田則擬明年將退休年齡延至65歲。有分析認為，日本政府長遠而言乃需要為擬工作時長良久的長者創造相應的工作環境，才是應對高齡人口就業上升的對策。

與此同時，日本與歐美等國家相比，每周工作時間不足30小時的兼職勞動人口比例同樣較高。日本勞動政策研究和研修機構的調查顯示，日本相關比例為25.8%，高於德國（22%）、南韓（15.4%）等國家。