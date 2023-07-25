產經

57%港人料退休仍工作

香港人最擔心是退休後如何維持合適的生活水平。 香港人最擔心是退休後如何維持合適的生活水平。
香港人最擔心是退休後如何維持合適的生活水平。
1/3指儲備不足 女士收入較低
退休生活是人生大事，本港生活成本昂貴，港人最擔心的自然是退休後如何維持合適的生活水平。有調查發現，57%港人預計退休後仍要工作，更有三分之一受訪者退休儲備並不足夠。這反映不少港人退休生活堪憂，甚至選擇延長退休年齡，「做得就做」！
宏利投資管理的「不一樣的亞洲」退休系列，於去年以委託網上問卷方式向500名20至60歲之間的香港受訪者進行調查。調查結果顯示，對於Z世代（即21歲至千禧世代的28歲）、X世代（39歲至嬰兒潮的44歲）和嬰兒潮世代受訪者，都有着一個共同點，就是認為自己沒有足夠的儲備應付退休生活。
開支漲 削弱財務能力
就「退休後工作可能性」的問題，Z世代認為會發生的比例最高，達67%；至於認為「目前收入不足以退休」，以千禧世代的比例最高，達38%。宏利指出，對大部分港人而言，退休後維持同樣的生活水平是一項艱巨挑戰，尤其是在城市人口及家庭結構持續轉變下。截至2021年，50%的65歲及以上人士仍與子女同住。然而，香港出生率下跌以至家庭規模縮小，長遠而言威脅家庭照顧的基礎。
此外，住屋成本飆升，加上日常開支上漲，均使長者財務狀況更為嚴峻，同時削弱年輕一輩照顧年長父母的財務能力。新世代不但需要供養退休父母，還要負擔退休後的整體家庭支出，這亦解釋為何香港人希望在退休後持續工作，以對家庭作出經濟上的援助。
基於新的家庭及社會文化等現實情況，香港年長一輩被迫改變晚年由子女供養的傳統觀念，繼續工作以應付自己的日常開支。在過去10年，勞動長者的人數增長逾倍（升幅達到136.6%），主要因為65至74歲年齡層的勞動長者人數急增。
據經濟合作與發展組織（經合組織）2021年的報告，指成員國中65歲或以上女性獲得的退休金收入平均比男性低26%。另一個經常妨礙女性累積退休財富的重大因素，是其職業生涯不時被迫中斷。一般適齡工作人口的收入，都會在職業生涯期間逐漸增加。但就女性而言，建立家庭及生兒育女會打斷事業發展，繼而對財務狀況產生終身影響。以香港市場為例，約65%曾結婚的女性（包括現在已婚、喪偶、離婚/分居者）活躍於勞動市場，相同背景的男性則有96%仍然受僱或正積極求職。
此外，女性的勞動參與率和薪酬水平普遍落後於男性。在香港，女性的勞動力參與率為54%，較男性的82%為低，而女性的收入亦比男性低27%。
女性宜首重財富增值
調查又顯示，大部分育有子女的女性需要暫停工作，甚至有機會無限期停止工作，在生育後的收入亦往往較生育前減少，從而導致收入下降和退休金儲蓄的速度減慢。由於女性的預期壽命更長，其首要財務目標是財富增值（56%）、退休（49%）和個人消費（42%）。
受訪者退休後工作的可能性和原因受訪者退休後工作的可能性和原因
受訪者退休後工作的可能性和原因
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