57%港人料退休仍工作

1/3指儲備不足 女士收入較低 退休生活是人生大事，本港生活成本昂貴，港人最擔心的自然是退休後如何維持合適的生活水平。有調查發現，57%港人預計退休後仍要工作，更有三分之一受訪者退休儲備並不足夠。這反映不少港人退休生活堪憂，甚至選擇延長退休年齡，「做得就做」！

宏利投資管理的「不一樣的亞洲」退休系列，於去年以委託網上問卷方式向500名20至60歲之間的香港受訪者進行調查。調查結果顯示，對於Z世代（即21歲至千禧世代的28歲）、X世代（39歲至嬰兒潮的44歲）和嬰兒潮世代受訪者，都有着一個共同點，就是認為自己沒有足夠的儲備應付退休生活。

開支漲 削弱財務能力 就「退休後工作可能性」的問題，Z世代認為會發生的比例最高，達67%；至於認為「目前收入不足以退休」，以千禧世代的比例最高，達38%。宏利指出，對大部分港人而言，退休後維持同樣的生活水平是一項艱巨挑戰，尤其是在城市人口及家庭結構持續轉變下。截至2021年，50%的65歲及以上人士仍與子女同住。然而，香港出生率下跌以至家庭規模縮小，長遠而言威脅家庭照顧的基礎。

此外，住屋成本飆升，加上日常開支上漲，均使長者財務狀況更為嚴峻，同時削弱年輕一輩照顧年長父母的財務能力。新世代不但需要供養退休父母，還要負擔退休後的整體家庭支出，這亦解釋為何香港人希望在退休後持續工作，以對家庭作出經濟上的援助。

基於新的家庭及社會文化等現實情況，香港年長一輩被迫改變晚年由子女供養的傳統觀念，繼續工作以應付自己的日常開支。在過去10年，勞動長者的人數增長逾倍（升幅達到136.6%），主要因為65至74歲年齡層的勞動長者人數急增。

據經濟合作與發展組織（經合組織）2021年的報告，指成員國中65歲或以上女性獲得的退休金收入平均比男性低26%。另一個經常妨礙女性累積退休財富的重大因素，是其職業生涯不時被迫中斷。一般適齡工作人口的收入，都會在職業生涯期間逐漸增加。但就女性而言，建立家庭及生兒育女會打斷事業發展，繼而對財務狀況產生終身影響。以香港市場為例，約65%曾結婚的女性（包括現在已婚、喪偶、離婚/分居者）活躍於勞動市場，相同背景的男性則有96%仍然受僱或正積極求職。

此外，女性的勞動參與率和薪酬水平普遍落後於男性。在香港，女性的勞動力參與率為54%，較男性的82%為低，而女性的收入亦比男性低27%。

女性宜首重財富增值 調查又顯示，大部分育有子女的女性需要暫停工作，甚至有機會無限期停止工作，在生育後的收入亦往往較生育前減少，從而導致收入下降和退休金儲蓄的速度減慢。由於女性的預期壽命更長，其首要財務目標是財富增值（56%）、退休（49%）和個人消費（42%）。

受訪者退休後工作的可能性和原因