OneDegree首6月保費增59% 冀明年底收支平衡

虛擬保險在港發牌逾4個年頭，OneDegree公布今年上半年個人保險業務表現，總保費收入按年增長59%，連續9個季度增速超過50%；而截至7月20日，保費收入已達去年全年的80%。公司副行政總裁周美華預期，下月底之收入將達到去年全年總和，並維持集團早前之預測，即2024年年底前達至收支平衡。

擬夥保柏推醫保 主打寵物保障的OneDegree，上半年寵物保險保費收入按年增長57%，其中較為全面的「尊寵計劃」選用佔比達49%，2021年同期剛推出時為36%。今年首6個月，寵物保險佔新增保單銷售回落至73%；火險保費收入按年增長89%，投保額增加近一倍，家居保費收入升幅達6.3倍。受惠新單數目、續保比例均上升，令成本得以分攤，寵保賠付比率已明顯改善。

集團早前已完成B輪融資，周美華指，下半年會在產品的宣傳及開發上更積極投入，有信心下半年保費收入增長將超越今年上半年。她稱，家居保中的家電維修保障最受市場歡迎，下半年將該產品分拆獨立銷售；另公司計劃涉足醫療保險，預告將與保柏（Bupa）合作，目標在今年末季推出首個產品，以測試市場反應。

為達至盈利目標，該公司不會大幅增加人手，但會投入資源研發自動化系統，希望提升營運及理賠效率，料業務持續擴大將取得規模效益。目前該企員工總數為124人，與2020年開業時持平。