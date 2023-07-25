亞洲煉油商傳狂掃美原油

由於價格極具競爭力且供應充足，亞洲煉油商據報已預訂接近紀錄高位數量的8月裝運美國原油，以取代中東石油供應，意味美國原油暢銷亞洲。更有外媒指，最近幾個月，中國已減少來自沙特阿拉伯的定期原油供應，從而在各地採購原油，以填補供應缺口。

據報從美國進口原油數量跳升之際，第三季中國對巴西原油的需求也十分強勁，亞洲從美洲採購的輕質石油增加，對於阿聯酋的類似質量石油需求則減少。消息指8月將有每日大約150萬至190萬桶的美國原油運往亞洲，其中大部分是西德州中質油（WTI）原油。追蹤油輪動態的Kpler資料顯示，數量稍微低於4月所創的每日裝運量220萬桶紀錄。

分析指出，美國原油大量流向亞洲得益於WTI相對於中東指標杜拜原油大幅貼水，這使亞洲買家從美國購買石油更划算。

投行高盛指出，隨着石油需求達到歷史高位，預計下半年原油需求將出現巨大缺口，大約每日將近200萬桶，布蘭特期油價格今年底將上升至約每桶86美元。

該行又指，美國原油產量在過去一年大幅增加，達到每日1,270萬桶，但認為在今年剩下的時間增長速度將會放緩。國際能源機構（IEA）6月曾預測，今年石油需求有望增加至每日240萬桶，超過前一年約230萬桶的增幅。

雪佛龍季度純利勝預期 另邊廂，道指成分股、油企雪佛龍公布第二季初步業績，季度利潤按年跌48%至60.1億美元，每股攤薄盈利3.2美元，經調整後為3.08美元，高於市場預期。季內產量為每日295.9萬桶油當量，按年升2%。公司在二疊紀盆地的石油和天然氣日產量達77.2萬桶，創紀錄新高。

布蘭特期油昨日曾報每桶81.66美元，上升0.59%；紐約期油曾報每桶77.57美元，上升0.66%。