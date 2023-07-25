寧德與福特合作建廠傳遭美調查

據報美國眾議院要求福特提供與寧德時代的合作協議副本，並質疑有關合作項目是否能有助美方降低對中國電動車零件及原料依賴；同時認為美國新工廠當地的僱員比重、是否具資格獲補助等有所疑問。福特發言人僅表示會跟進，惟未有直接評論相關消息。內媒引述寧德時代董事會秘書部門工作人員則表示，注意到該消息，並強調有關項目在正常推進。

印度近年積極吸引外資到當地投資，但中國資金卻頻頻被留難或拒諸門外。印度傳媒報道，印度政府諮詢不同部門後，認為來自中國的投資有安全隱憂，因此否決比亞迪夥拍印度一家基建公司，在當地投資10億美元建廠的計劃。早前有傳比亞迪原有意與合資夥伴組成電動車聯營公司，同時供應電動車電池。分析指出，此舉意味中資車廠擬在印度在地化生產的策略打不響。