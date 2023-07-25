寧德與福特合作建廠傳遭美調查
中資企業「出海」受阻！繼內地電動車「一哥」比亞迪股份(01211)在印度設廠的計劃據報遭到當地政府拒絕，拖累公司股價昨日收挫2.47%；內地電動車電池生產商龍頭寧德時代與美國汽車大廠福特在美建廠突遭查。
據報美國眾議院要求福特提供與寧德時代的合作協議副本，並質疑有關合作項目是否能有助美方降低對中國電動車零件及原料依賴；同時認為美國新工廠當地的僱員比重、是否具資格獲補助等有所疑問。福特發言人僅表示會跟進，惟未有直接評論相關消息。內媒引述寧德時代董事會秘書部門工作人員則表示，注意到該消息，並強調有關項目在正常推進。
印度近年積極吸引外資到當地投資，但中國資金卻頻頻被留難或拒諸門外。印度傳媒報道，印度政府諮詢不同部門後，認為來自中國的投資有安全隱憂，因此否決比亞迪夥拍印度一家基建公司，在當地投資10億美元建廠的計劃。早前有傳比亞迪原有意與合資夥伴組成電動車聯營公司，同時供應電動車電池。分析指出，此舉意味中資車廠擬在印度在地化生產的策略打不響。
理想L8及L9月銷兩萬輛
儘管中國企業海外發展有難度，但不少外企仍視中國為重要市場。德國車企平治行政總裁Ola Kaellenius接受訪問時透露，從2025年開始，將讓中國市場成為公司下一個電動車活動和銷售中心。
另外，電動車生產商理想汽車(02015)董事長兼首席執行官李想在社交平台上預告，本月理想L8及L9的銷量，將由3月的1.2萬輛低位，升至超過兩萬輛，主要受惠「孩子放假出行的巨大需求」，坦言「年初生產計劃制訂少了，瓶頸是產多少賣多少」，「2024年的目標就不能訂少了，也不能盲目自信」，而第三季將着手制訂2024年的戰略、營運及預算規劃。
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