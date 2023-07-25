AMD料4年內AI市場規模1.17萬億
超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰預料，用於人工智能（AI）的晶片未來3至4年的年均增長率達到50%，規模將會從目前的幾百億美元增長至1,500億美元（約1.17萬億港元），與日前其代工商台積電預計未來5年AI處理器需求年複合增長率將近50%的預測相若。蘇更直言，AI將成為未來5至10年最重要的趨勢！
她又稱，應用於AI的GPU（圖像處理器）蘊藏巨大機遇，將投入大量經營資源，更稱AMD在AI推理方面有最強的解決方案，年內將推出結合GPU和CPU（中央處理器）的AI晶片，劍指目前的龍頭英偉達（Nvidia）。
華虹A股定價52元
值得留意的是，上周台積電季績分析員會議上，摩根士丹利的代表問道，AI晶片的增長會否蠶食伺服器處理器晶片的需求。董事長劉德音稱，如果科企的資本開支不變，這種講法成立，但生成式AI應用的增長應該是促使服務商增加資本開支，潛台詞是對台積電會有額外的收入貢獻。
另邊廂，華虹半導體(01347)上周四為登陸上海科創板進行初步詢價後，定價52元人民幣，折合較當日收市價溢價約2.2倍，擬按此價發行逾4.07億股A股，佔「回A」後公司總股本的23.76%，其中約4,833.42萬股會向俗稱「大基金」的國家集成電路產業基金發行，即向其集資25.13億元人民幣。
然而，不像中芯國際(00981)當年「回A」前夕爆升，如此大的溢價對華虹股價並無刺激作用，股價昨日再跌1.97%，收報24.8元，連跌5個交易日，期間累插11.58%；若與去年3月21日宣布「回A」當日的收市價比較，累跌28.63%。華虹不涉尖端製程，跟AI應用沾不上邊。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：