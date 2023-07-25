華恐失三成供應鏈市場

新興國勢吸金6630億 印度越南最得益 中美貿易戰開打迄今5年，中外企業持續把生產線遷出中國內地。瑞銀估計，這個趨勢將會加速，中國30%的出口沒有強勁的成本優勢抵禦區內其他新興經濟體的威脅，預計低成本經濟體將會從企業對中國生產線進行調整的過程中，吸引到600萬至1,000萬個就業職位和大約850億美元（約6,630億港元）的資本投資。

瑞銀：華七成出口難動搖 要留意的是，瑞銀的報告在30%這個測算之前加上「只有」一詞，換句話說70%的出口無虞，強調中國會繼續在亞洲供應鏈中扮演「增值」的關鍵角色，沒有任何亞洲國家能夠在製造業的產能與效益上超越中國，因此企業調整供應鏈只會在「中國+1」的框架內進行，亦即不會把中國踢走。

不過，該行一項調查發現，高層分散供應鏈的意欲變得更加強勁，主要顧慮包括中美關係緊張、俄烏戰爭和供應鏈安全性，連減少「碳足迹」（貨品運輸過程中的碳排放）也是考慮之列。

結果發現，不但82%的美國及北亞企業想將生產遷出中國，連46%中國企業都正有此意。不過，由於中企早年已經開始減少內地生產，加上內地已經結束嚴苛的防疫政策重啟經濟，比去年9月進一步下跌12個百分點。

電子組裝遷出威脅較大 正如蘋果公司（Apple Inc.）打算提高印度製iPhone比重所反映那樣，瑞銀指，中國受產能遷出威脅較大的產業主要是電子組裝。

該行續指，印度和越南是產能遷出中國的主要受惠者，預計2030年之前， 印度經濟年均增長率達到6.25至6.75%，越南亦得以實現2021至2030年經濟每年平均增長7%的目標，比2011至2020年的6.2%有所加快。

論吸引外資，印度更勝一籌，原因包括當局2019年把新建製造業公司的稅率由25%劈至15%，經商便利程度亦有顯著改進。更重要的是，區內適齡勞動人口規模能匹敵中國者只有印度。市傳特斯拉（Tesla）本月稍後派員與印度商務部長會晤，於印度設廠生產一款僅售2.4萬美元的新款電動車，可供出口。

瑞銀亦同時將印尼、泰國、馬來西亞和菲律賓列為受惠國，其中馬來西亞特別精於電子製造業，並有受過足夠教育的勞動人口，而印尼則有自然資源的加持，如電動車電池所需的鎳，可以組成貫通上下游的供應鏈，並且有龐大的內需市場。

不過，印度、越南、菲律賓都有一個重要問題，就是基礎設施薄弱。南韓及歐洲商界已先後循各種途徑敦促越南政府解決電力供應問題，否則擾亂生產，事緣越南近期持續的高溫天氣令用電量大增，北部省份嚴重缺電，太平省工業區經常無預警就停電，韓企更形容情況惡劣到「每周停電3至4次」。

亞洲製造業條件比較