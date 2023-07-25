美製造服務業分化 道指仍高開164

投資者關注本周美國聯儲局議息結果及國內生產總值（GDP）數據之際，周一公布的美國7月標普綜合採購經理指數（PMI）報52.4，差過市場預期。數據反映整體經濟活動表現分化，雖然製造業PMI反彈至49，遠好過市場估計的46.2，但仍處於50以下的萎縮區間；服務業PMI則報52.4，創4個月新低，儘管仍然在擴張，惟差過市場預期。

iPhone 15 Pro或加價 雖然經濟數據表現疲弱，惟市場估計本周聯儲局加息0.25厘的決策不會有變數。安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier表示，現在宣稱聯儲局已成功對抗通脹仍為時尚早，因最近通脹的預期略有上升，對當局來說是一個警號，仍需要保持警惕。聯儲局不能承受核心通脹再次飆升並危及通脹預期的風險，因此不能排除當局在秋季加息的可能。

美股3大指數周一早段個別發展，道指曾升164點，報35,392點；標指升21點，報4,557點；以科技股為主的納指跌35點，報14,110點。

企業消息方面，蘋果公司（Apple Inc.）據報向供應商提出今年新一代iPhone 15的生產目標為8,500萬部，與去年iPhone 14產量相若。同時，Apple亦正考慮提高新一代高階機款的售價，假設最終出貨量不變，收入理論上會因為加價而照樣錄得升幅。

報道又指，由於CMOS感光元件的生產挑戰，Apple把入門級機款的銷量預期下調了200萬部，但就增加了高階Pro機款的訂單。至於早前傳出iPhone 15的屏幕問題，則預期能夠在一至兩周內解決，故不會對生產構成影響。Apple股價早段曾升0.61%。

飛利浦訂單弱 股價挫 美國連鎖戲院AMC提出將優先股轉為普通股的計劃，遭到法院否決。由於該計劃會稀釋以散戶為主的AMC普通股股東的權益，因此該計劃的駁回被視為「散戶的勝利」。AMC股價早段曾升33.18%，高見5.86美元。

另外，歐洲電子公司飛利浦公布了截至6月底止季度業績，期內收入按年升7.01%至44.7億歐元；淨利潤7,400萬歐元，按年由虧轉盈。不過，該公司行政總裁Roy Jakobs指，本季訂單比預期中更少，拖累其美股股價周一曾挫5.66%。