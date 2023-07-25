內地6茶飲食品企擬港美掛牌

隨着內地收緊部分產業上市，消息指至少6間連鎖茶飲公司計劃赴海外上市，當中4間擬落戶港股，惟每家集資額均不逾5億美元（約39億港元）。

零食很忙或籌15億 另外，內地零食零售商「零食很忙」正籌備在港或A股上市，擬集資一億至兩億美元（約7.8億至15.6億港元）。

報道指，選擇來港上市的包括擁有6,000家門店的「滬上阿姨」及「茶百道」，前者已委聘中信証券及海通國際為負責投資銀行，後者則聘用中金，而門市網絡達6,700間店的「古茗」選用高盛及瑞銀，有1,600店的「新時沏」則未委聘投行。至於「霸王茶姬」將赴美掛牌，美銀及花旗任保薦人。

至於去年9月曾提交深圳主板上市申請、門市網絡逾2.8萬家的「蜜雪冰城」，在A股註冊制全面落實後，其上市申請未獲「平移」，也不見重新遞表。消息指，近期投資銀行界正游說該公司來港上市，但公司未有定案。若最終選擇來港，其A股上市保薦人廣發証券很大機會參與港股上市。

至於零食很忙，如果公司選擇監管審查程序更快的香港上市，最快可能明年成事。不過，公司目前對上市地、發行規模、時間等細節仍未有最終決定。

然而，內地經濟復甦速度不如市場預期，瑞銀更下調中國零售行業盈利預期，主因是宏觀展望轉弱，同時預計運動服飾板塊上半年的盈利出現分化，而餐飲板塊盈利受成本控制措施支撐，零售則看好海外擴張帶動增長的公司。

另外，市傳中國證監會上周舉行閉門會議，要求法律事務所淡化內地企業境外上市招股文件關於中國經營風險的用語，否則其客戶隨時不准赴境外上市。