華17招鼓勵民間投資 谷綠能業

內地次季經濟增長勢頭放緩，中央政治局昨日召開會議部署下半年經濟工作時指，要用好政策空間，實施精準有力宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備，同時要發揮結構性貨幣政策工具作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，以及要活躍資本市場，提振投資者信心。

會議強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，加快構建新發展格局，加大宏觀政策調控力度，着力擴大內需、提振信心、防範風險，不斷推動經濟運行持續好轉，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

官媒預計人行今季再降準 同日發改委提出17項措施推動民間投資發展，目標是爭取將全國民間投資於固定投資佔比維持在合理水平。當局計劃在交通及清潔能源等領域，挑選一批重點細分行業，協助民間資本了解和鼓勵參與項目，另將設立促進民間投資引導專項用於重點項目建設，並拓闊投融資渠道。

另邊廂，高盛預計中國第三季國內生產總值（GDP）按季增速將回升，因工業去庫存的速度料放緩，以及估計當局會在未來幾個月進一步放鬆政策，惟樓市仍為最大下行風險；全年GDP增長預測則維持在5.4%。官媒昨日亦發文指，內地貨幣政策加大調控力度有較充足的空間，預計有關部門將靈活運用降準和降息等工具，今季人行或再度降準以提振需求。

在岸人幣兌每美元跌穿7.2 人民幣兌每美元中間價昨報7.1451，按日上調5點子；在岸人民幣官方收報7.2031，按日跌241點子。離岸人民幣昨晚曾見7.194，上升0.11%。人行昨開展140億元人民幣7天期逆回購操作，單日淨回籠增至190億元人民幣。

此外，外匯管理局起草《國家外匯管理局關於進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化的通知（徵求意見稿）》，將科技型中小企業納入跨境融資便利化試點主體範疇，進一步支持中小企業科技創新。

中央穩經濟措施要點