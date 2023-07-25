債彈瀕爆 內房物管股洗倉
摩通籲掟碧桂園系兼劈目標價 碧服瀉17%差絕藍籌
中國恒大(03333)債務「爆煲」以來，碧桂園一直獲政府擔保發行境內債及獲銀行提供「內保外貸」等支持，使其躋身低違約風險的民企之列。不過，摩通指，碧桂園未來半年境內外債務到期壓力達350億元人民幣，認為去年9月至今的融資支持仍不足夠。由於銷售大幅走軟，若政府不介入，流動性風險可能上升。
分析：撤「保信用」字眼惹憂
碧桂園昨日開市不久，旗下多筆境內債即跌逾兩成而臨時停牌，復牌後依然未能止血，「21碧地02」每面值債價插45.24%至29.57元人民幣，「21碧地01」、「21碧地03」及「20碧地04」債價分別跌36.55%、31.83%、25.89%。該企股價全日插8.69%至1.26元。上周遭總裁李長江減持的碧服更暴瀉17.84%，李指公司一切正常。兩者連同股價急挫8.54%的民企內房龍湖集團(00960)，包辦表現最差3大藍籌。
碧桂園向內媒指，目前公司所有的債券都按期兌付本息，未發現近期可能或已對債價波動產生較大影響的未公開重大訊息，又謂主席楊惠妍及其父楊國強都在國內，於總部正常辦公。
萬達兌付本息 恒大傾重組
另外，萬達集團向中國儒意(00136)賣產撲水後，據報旗下萬達商管已兌付周日到期本金4億美元、票面利率為6.875厘的美元債本息。中國儒意股價昨跌2.28%。
此外，恒大昨獲高等法院批准，下月在香港舉行重組計劃會議，高院同意在9月5日和6日舉行批准聽證會，以認可會議投票結果；周二開曼群島法院將舉行另一個聽證會，以批准舉行債權人投票會議。
內房風險上升已引起當局注視。昨日召開的中央政治局會議再次重申，要切實防範化解重點領域風險，適應房市供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：