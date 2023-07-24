股市估市：恒指18700水平不宜失守
港股上周持續在19,000點水平徘徊，暫時仍未能擺脫窄幅上落格局，技術上，恒生指數受制於50天平均線，即近19,200點水平，而上方100天線更自5月初以來未曾升穿，恒指自年初至今，已形成明顯的下降趨勢。
憂通脹重臨 息口趨鷹
近日美元轉弱，對人民幣匯價有些許支持，對港股而言亦偏向正面。然而，投資者務須小心，近日食品價格向上，或會令未來幾個月通脹再度走高，從而令市場對息口的預期趨「鷹」，令美元走勢逆轉。短線而言，恒指下方的技術支持位於18,700點位置，一旦失守，走勢將明顯轉差。
個股方面，中線可留意早前公布中期業績的金界控股(03918)。集團主要業務為管理及經營柬埔寨首都金邊的持牌賭場，其上半年營業額按年增長9.8%，至2.63億美元，當中賭場收入5.52億美元，佔總額近九成六；期內純利增加57.4%，至8,297萬美元。當中按季比較，收入及盈利增長更加明顯。次季賭場毛收益（GGR）較首季增長14.7%，除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）增長三成六，反映當地的復甦趨勢相當明顯。
走勢上，金界股價自年初高位7.8元拾級回落，在4元水平覓得支持，近日穩步回升，暫在4.5元水平整固，可作中線部署，上望6元水平。
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