股市估市：恒指18700水平不宜失守

港股上周持續在19,000點水平徘徊，暫時仍未能擺脫窄幅上落格局，技術上，恒生指數受制於50天平均線，即近19,200點水平，而上方100天線更自5月初以來未曾升穿，恒指自年初至今，已形成明顯的下降趨勢。

憂通脹重臨 息口趨鷹 近日美元轉弱，對人民幣匯價有些許支持，對港股而言亦偏向正面。然而，投資者務須小心，近日食品價格向上，或會令未來幾個月通脹再度走高，從而令市場對息口的預期趨「鷹」，令美元走勢逆轉。短線而言，恒指下方的技術支持位於18,700點位置，一旦失守，走勢將明顯轉差。

走勢上，金界股價自年初高位7.8元拾級回落，在4元水平覓得支持，近日穩步回升，暫在4.5元水平整固，可作中線部署，上望6元水平。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）