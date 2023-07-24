商品分析：全球糧食恐再掀漲價潮

在過去的一周，商品市場整體繼續上升，外媒商品總回報指數上漲了1.6%，而穀物總回報指數更是激增了3.7%。小麥價格的升幅最為顯著，一度飆升超過13%，達到每蒲式耳7.5美元，但在上周五因為獲利回吐而下跌4%，收於每蒲式耳6.98美元，但仍按周上漲5.3%。

其他表現突出的商品中，芝加哥玉米價格上漲了4.5%，而芝加哥大豆緊隨其後，升2.3%。西德克薩斯中質原油上漲2.3%，銅價跌2.9%，黃金價格上漲0.3%，白銀亦升1.35%。

俄拒延長黑海協議惹憂 上周小麥和玉米價格做好，可歸因於俄羅斯拒絕延長黑海穀物協議。該俄羅斯與聯合國、土耳其和烏克蘭之間達成的協議，自去年7月開始執行以來，在保持烏克蘭透過黑海港口出口穀物方面發揮了至關重要的作用。

當上周三俄羅斯國防部宣布，前往烏克蘭港口的船舶將被視為潛在的軍事貨物承運者，引起市場擔憂，導致芝加哥小麥期貨價格在一天內飆升8.5%，而芝加哥玉米期貨當天也上漲3.5%。

儘管通過其他途徑增加了大量出口量，如河流、公路和鐵路運輸，但這些替代路線也面臨一些挑戰，包括更高的運輸成本和產能限制，導致運輸穀物時出現物流問題。此外，鄰近的歐盟國家對烏克蘭穀物湧入其市場表示抵制，這引發市場擔心全球小麥及玉米供應減少。

在黑海穀物協議終止之前，烏克蘭約佔全球小麥出口供應的10%。去年該國成功出口1,680萬噸小麥，約佔全球小麥出口供應的8%，其中890萬噸是通過黑海穀物協議出口的。

小麥供應再度面臨緊絀 假設烏克蘭不再從黑海港口出口，但繼續通過其他途徑出口類似數量的穀物，出口估計量可能會減少約300萬至400萬噸，這將發生在澳洲小麥產量國因厄爾尼諾現象而減少的一個具有挑戰性的年頭，進一步壓緊全球小麥市場。

另一方面，全球玉米市場比較有能力應對因黑海穀物協議終止而引發的潛在干擾。不包括烏克蘭在內，2023/2024年度的全球玉米結餘庫存預計將增加，達到自2018/2019年度以來的最高水平。由於種植面積和收穫面積的增加，以及7月初美國玉米帶一些最乾旱地區的降雨和較涼的溫度，預計會減輕6月份乾旱天氣的影響，美國2023/2024年的玉米產量預計將增加5,500萬蒲式耳。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）