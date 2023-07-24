新盤兩日15刁 周挫九成
新盤未有大型銷售活動，近日交投淡靜，市場於過去周六、日只錄約15宗一手成交，較對上一周減少接近九成。部分樓盤增加優惠後不乏承接，期內恒基地產(00012)的鰂魚涌THE HOLBORN沽出4伙，涉及金額共2,411.02萬元。
HOLBORN單日沽3個單位
若單計昨日，THE HOLBORN售出3伙，個別為早前增加折扣率的單位，項目5樓B6室，實用面積255方呎，昨以578.2萬元售出，呎價約22,675元。另外兩宗成交為本月新推價單的單位，分別為5樓及26樓的B2室一房戶，成交價587.68萬元及659.12萬元。
至於九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園減價後續錄成交，昨連沽兩伙，包括2座16樓C10室一房戶，成交價526.4萬元，呎價約18,277元。
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周六以2,329.7萬元售出2座28樓B室三房單位，實用面積741方呎，呎價約31,440元，創該期數標準三房戶呎價新高。
GREENWICH將率先落成
市場上快將推出的新盤繼續軟銷，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，恒地的紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，為整項規劃中率先落成的3個系列之一，住客可共用會所設施，對項目銷情有信心。
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