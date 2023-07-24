新盤兩日15刁 周挫九成

HOLBORN單日沽3個單位

若單計昨日，THE HOLBORN售出3伙，個別為早前增加折扣率的單位，項目5樓B6室，實用面積255方呎，昨以578.2萬元售出，呎價約22,675元。另外兩宗成交為本月新推價單的單位，分別為5樓及26樓的B2室一房戶，成交價587.68萬元及659.12萬元。