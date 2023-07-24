銀主拍賣：鰂魚涌盤嗌230萬 每呎僅7667元開拍

樓市交投冰封，銀主拍賣盤都以低價或劈價吸客。港島東鰂魚涌福昌樓銀主盤僅開價230萬元，呎價不足8,000元。

忠誠拍賣本周三推拍約11項物業，包括上述福昌樓低層19室銀主單位，實用面積約300方呎，每方呎開價約7,667元。今年該項目一個低層11室，實用面積約391方呎，以450萬元轉售，呎價約11,509元。

同場推出深水埗元州街26號惠珍樓低層銀主單位，實用面積約549方呎，以298萬元翻拍，較之前減價40萬元或約11.8%，呎價約5,428元。原業主2014年以約338萬元買入。

該行亦翻拍核心區舖位銀主盤，尖沙咀東海商業中心地下G1號及G2號舖，建築面積約1,814方呎，減價570萬元，連租約開價5,450萬元推拍，呎價約30,044元。該舖於今年5月以6,950萬元推出，現已累減約1,500萬元，減幅約21.6%。

西半山迷你舖開價貶80% 此外，環亞物業拍賣明日推出約38項物業，當中，西半山堅道110至118號安峰大廈4樓單號迷你銀主舖，實用面積約178方呎，開價130萬元，呎價約7,303元。原業主於2011年以約655萬元購入，最新推拍價低約525萬元或約80.2%。

場內也推拍銅鑼灣香島大廈中層B室銀主盤，實用面積約529方呎，開拍價508萬元，呎價僅約9,603元。同廈一個高層F室，實用面積約341方呎，今年以約418萬元易手，呎價約12,258元。