二手蝕讓：美孚移民盤劈112萬易手 5年輸230萬

樓價走勢疲弱，近年入市業主現時沽貨愈蝕愈深，荔枝角美孚新邨有移民盤劈價112萬元售出，原業主持貨5年慘輸約230萬元。

香港置業吳志輝表示，該單位為該屋苑5期恒柏道7號低層D室，實用面積約672方呎，套三房戶，望內街樓景，去年10月以850萬元放盤，已屬蝕讓價，業主移民急讓，減至738萬元成交，低市價約5%，呎價約10,982元。單位2018年7月買入價約968萬元，現轉售大幅貶值約23.8%。

凱旋門鬆綁即蝕讓 至於九龍站凱旋門本月首宗成交即錄虧損。消息指出，項目觀星閣極低層E室，實用面積約533方呎，兩房間隔，以約2,000萬元售出，呎價約37,523元。原業主持貨滿3年辣招鬆綁轉售，帳面蝕約30萬元。

西貢半新盤逸瓏海滙也有同類個案，世紀21奇豐廖振雄稱，屋苑2座高層K室，實用面積約580方呎，兩房間隔，以738萬元沽，呎價約12,724元，單位逾6年貶值約10萬元。

中原陳繼成表示，東涌映灣園12座中層H室，以955萬元易手，呎價約10,302元。據悉，原業主持貨3年帳面只獲利25萬元，單位升值約2.7%，扣除使費料需損手。

樓價下跌未並對交投帶來刺激作用，中原指出，10大屋苑剛過去周六、日錄7宗成交，連續12個星期徘徊於單位數，比較對上一周僅4宗成交已有改善。

期內3個港島區指標屋苑全數未聞成交，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園及鴨脷洲海怡半島。至於近日頻頻跌價的沙田第一城，過去兩日亦未能打破悶局。