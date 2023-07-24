私宅半年申建4.7萬伙

涉19個項目 北都佔七成 元朗孭重飛 政府推動北部都會區發展計劃，新界西北及新界東北地區繼續成為發展商拓展目標。今年上半年城市規劃委員會接獲19宗私人住宅規劃申請，涉及單位近47,000個，當中有13宗來自元朗、粉嶺及古洞等「北都」區域，涉及單位33,183伙，佔總數高逾70%。

據本報統計，今年城規會暫收到的住宅申請個案，連同相關的商業面積計算，總發展樓面超過2,570萬方呎。以地區劃分，有8宗屬元朗區發展項目，為最多申請宗數的地區，區內擬建私宅伙數10,536伙。

粉嶺佔2.1萬戶最多 至於粉嶺區是單位申建量最龐大地區，該區暫錄3宗申請，但均屬具規模的發展項目，故涉及單位共達21,721伙，相比上半年總申請伙數46,977伙，所佔比例約46.2%。

事實上，年內錄得的私宅規劃申請中，最大宗個案亦來自粉嶺區，位於坪輋下山雞乙村以南的一幅大型農地及綠化用地，佔地約182萬方呎，於3月提出改劃作分層住宅發展，擬建35幢樓高30至42層的分層住宅，住宅樓面佔約693.89萬方呎，提供14,325個單位，規模接近天水圍嘉湖山莊。

同區其餘兩宗同類個案也有一定規模，兩項申請均位於龍躍頭，分別貼鄰公屋皇后山邨，以及坐落該屋邨以北，總樓面逾217.9萬方呎及約163.02萬方呎，計劃興建4,091個單位及3,305個單位。

此外，今年有5宗申請來自新界其他地區，最矚目為青衣西部西草灣路船塢現址及北面政府土地，要求作公私營住宅發展，總單位量共15,075伙，其中地皮南面的香港聯合船塢地盤計劃興建34幢私人住宅，提供10,371個私宅單位，同時提供遊艇俱樂部及社區設施。

地產商加速發展土儲 泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，住宅規劃申請集中在新界區屬正常現象，現時市區發展大多配合原有土地用途進行發展，已不會出現未定性的規劃地帶。相反，新界區有不少可申請更改原有用途的土地，甚至部分地皮目前尚未作出規劃，故出現較多住宅申請個案。

再者，政府加快拓展新界新市鎮，地產商為免被收地亦會加速發展區內土儲，故他預期未來新界區的住宅規劃申請仍會持續出現。而政府亦需要處理相關補地價事宜，由於補地價與賣地互相呼應，近期地價已明顯回落，故政府釐定補地價時也不會企硬，不過，若發展商不接受補價，對住屋供應也會構成影響。

上半年私人住宅規劃申請統計