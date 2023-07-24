向世界「錢」進：加國搶港人才 工作一年可永居

加國搶港人才

加拿大近期宣布放寬2021年推出、為港人而設的「救生艇計劃」，撤銷「Stream B」（B類工作移民計劃）途徑申請者原定要5年內大專畢業的學歷限制要求，意味申請者只需要在加拿大工作滿一年，便合資格申請加國永久居留。

今次修訂將於8月15日生效，可容許更多在加拿大工作的港人取得加拿大永久居留權，受惠的還包括持有工作假期簽證或其他工作簽證的港人。有關人士在申請前3年內於加拿大全職工作至少一年，或累積1,560小時的工作時數，並符合英語能力要求，就可申請永居身份，毋須如過往般要提交在加拿大或海外的學歷證明。

撤5年內大專畢業要求 該國移民部指，工作移民計劃撤銷5年內大專畢業限制的新安排，讓具工作經驗的港人填補加拿大的勞動力空缺，並增添加拿大經濟的多樣性和競爭力。新方案代表加拿大不只按學歷認證人才，同時讓具技能和經驗的香港人移民時，不再受學歷阻礙。

3122人成為永久居民 加拿大前年推出的港人「救生艇計劃」，申請期限至2026年8月31日。截至今年4月底，已有3,122名港人透過此計劃成為加拿大永久居民，當中764人經Stream B申請，另有2,358人經Stream A（A類讀書移民計劃）申請。

透過讀書移民的申請人須由申請時計過去3年內，在加拿大認可的專上學院畢業，且至少一半課程於加拿大境內完成。學位課程、兩年制或以上的文憑課程、一年制或以上的研究生課程均符合資格。

移民帶動：全國人口首見年增逾百萬 正當全球多國因少子化問題而出現勞動缺口，令各地政府為搶人才而費煞思量，加拿大則受惠大量移民遷入而獨善其身，穩坐七大工業國集團（G7）中人口增長最快的國家。

加國人口數目於近期突破4,000萬大關，截至今年1月，加拿大在一年內人口增長105萬人，為史上首次於一年間增長高於百萬。

在多國實施保護主義政策下，加拿大仍維持相對寬鬆的移民政策，帶動其人口增長主要依賴永久及臨時移民，比例佔加拿大人口增長的82.8%。目前加拿大接近四分之一的人口是移民，同樣在G7中佔比最高。

吸引移民是拓展勞動力市場的方式，同時可藉此提振消費和增加稅收來幫助支撐經濟發展。當地大學學者亦認同，為了擴大加國的農業、工業和技術基礎，需要更多人來加拿大。

6月平均租金1.2萬破頂 然而，人口增長也為加國政府帶來挑戰，包括如何在迫切需要勞動力的鄉村地區推動經濟增長、怎樣紓緩都會地區的人口擠擁壓力，以至不讓長期火熱的加國樓價進一步脫離民眾負擔等。

經濟合作與發展組織（OECD）去年公布的數據顯示，加拿大名義樓價、家庭債務、樓價與收入比率均高踞G7國家榜首，反映生活成本負擔沉重。

據租屋網站Rentals.ca資料，加拿大各類型房屋6月平均租金按月攀升1.4%至2,042加元（約1.21萬港元），創歷史新高，其中溫哥華所在的卑詩省繼續是租金最昂貴的省份。在過去兩年，整體加拿大的平均租金上漲20%。

失業率5.4% 就業競爭大 除了居住成本不菲，加國能否為大量移民人口提供充足的就業職位同樣值得關注。加拿大6月就業市場數據顯示，當月新增職位5.99萬個，優於市場原先預期的增加2萬個，也是今年1月以來最多。不過，失業率由5月的5.2%升至5.4%，是2022年2月以來最高水平。隨着愈來愈多移民湧入，預料就業市場的競爭亦會加劇。

強勁的就業數據讓加拿大央行有空間收緊貨幣政策，結果早前央行如市場預期宣布加息0.25厘，指標利率升至5厘的22年來高位。

央行表示，加國經濟表現較預期強勁，上調今年經濟增長預測，但同時預期在高利率環境下，消費者支出將放慢，通脹率向2%目標回落的進程亦會較預期延遲。

分析指高利率的全面影響需要18至24個月才能顯現，憂慮加國生活成本不斷上升，將令超過50%的加拿大人財務捉襟見肘，拖累未來加國經濟增長。

貧富差距擴：年輕族負債新高 通脹高企、利率上升，以及移民湧入等因素，正加劇加拿大的貧富差距情況，並以較年輕和核心工作年齡群體首當其衝。

央行大幅加息拖累 加拿大統計局的報告顯示，今年首季加拿大最富有的20%家庭控制着全國67.8%淨資產，相反最不富有的20%家庭只控制2.7%財富。兩者的差異為65.1個百分點，較去年同期高1.1個百分點，是2010年以來最快增速。市場認為這是加拿大央行為了應對通脹而大幅加息的後遺症，使負債纍纍的家庭陷入更大困境。

從收入方面看，收入最高和收入最低40%家庭的可支配收入比重，差距44.7個百分點，亦比去年同期擴大0.2個百分點；而低收入人士的淨資產按年挫13.8%，與最富有人士下跌幅度差距超過3倍。受累於加國樓價較一年前下降8.6%，當地所有家庭的淨資產減少。

加國近年積極吸納移民，2021年第三季以來，年輕家庭佔加拿大總人口增長47.3%，正正是由大量移民帶動。惟與此同時，加拿大較年輕和核心工作年齡群體的負債比率也創歷史新高，遠高於疫情前的水平。

其中，35歲以下年輕家庭的負債比率達207.5%，比一年前升13.4個百分點。35至44歲群體的負債比率更按年升16.6個百分點至275.8%。

統計局表示，持續的高利率和通脹仍會衝擊那些收入最低、財富最少和較年輕的弱勢群體，使他們較難維持收支平衡。