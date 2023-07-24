絲絲講場：煤氣推秒懂能源卡 做輔助學習教材

《寵物小精靈》主題曲嗰句「十萬伏特電能效應」早就深入民心，尤其係「90後」，真係見到呢幾隻字都哼到首歌，之但係原來呢招殺傷力恐怕好有限，點解？

原來電對生物嘅傷害程度，要考慮穿過身體嘅電流有幾大。比卡超號稱「十萬伏特」，話就話係香港一般家電電壓（220伏特）嘅450幾倍，問題係卡通裏面，比卡超使出呢招嘅時候往往離對手好遠，而空氣電阻好大，一般室溫同濕度下基本上唔會導電，亦即係話，比卡超喺面頰發出嗰啲搞到成個畫面一片黃色嘅電，實際上電流幾乎等如零，所以最後輸出並且擊中對手嘅電量好有限。

將於新學年送畀小學推廣 不過，如果電壓超過3,000伏特，電擊距離又少過兩米半，兼夾時間夠長，就唔同講法，所以小智初次攬住比卡超嗰吓電擊，就應該幾係嘢……

話說煤氣公司有見學界近年加強推廣「STEAM」（科學、科技、工程、藝術同數學相關學科），就希望透過呢套52張學習卡，增進高小至初中生了解對電呀、燃氣呀、太陽能之類能源科學嘅興趣同認識。市面上已經有得賣，煤氣公司嚟緊亦打算喺新學年送畀部分小學作為輔助教材。

除咗比卡超之外，亦都有講諸葛亮點樣改良收集同使用天然氣、全香港人同時放屁可以釋放幾多能量、「菠蘿包無菠蘿，煤氣都無煤」……詳情絲絲就唔方便喺度劇透咁多啦！

不過，其實呢套學習卡好適合家長同小朋友一齊睇，事關多達12張討論今日投資界成日掛喺嘴邊嘅ESG（環境、社會及管治），觸及監管機構規範ESG披露、打擊「漂綠」呢啲話題，真係畀大人睇多過畀細路睇，況且「要投資，先投資」嘛，打風係咪代表風力發電機會發多啲電，你又知唔知？

余絲韻