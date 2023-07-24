萬達轉讓49%北投還債
中國儒意(00136)宣布，以22.62億元（人民幣‧下同）的代價受讓萬達集團董事長王健林旗下的北京萬達投資（北投）49%股權，間接持有深圳上市的萬達電影股份。據報萬達將所得款項用於償還一筆昨日到期的4億美元債券本金。
儒意持萬達電影逾17%股權
這次向儒意轉讓北投的實體，乃王健林透過大連萬達集團持股99.76%的北京萬達文化產業（北文）。值得留意的是，22.62億元的交易作價當中，8億元是向北文提供零息借款，北文及北投提供相應的質押擔保，涉及萬達電影的非限售上市流通股。
北投持有從事電影投資、製作及發行等業務的萬達電影36.5%股權，換言之儒意經過今次交易持有萬達電影17.885%的股份。儒意稱，對北投財務表現及未來前景持有正面看法，股份今日復牌。
另阿里巴巴(09988)公布，收到其持有33%股權的非併表關聯方螞蟻集團的通知，螞蟻昨日召開股東大會，其股東已批准螞蟻向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案。鑑於螞蟻繼續為若干業務的重要戰略夥伴，阿里已決定將不在此次擬議回購中向螞蟻出售任何股份，以續維持其於螞蟻的持股。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：