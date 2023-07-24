萬達轉讓49%北投還債

儒意持萬達電影逾17%股權

這次向儒意轉讓北投的實體，乃王健林透過大連萬達集團持股99.76%的北京萬達文化產業（北文）。值得留意的是，22.62億元的交易作價當中，8億元是向北文提供零息借款，北文及北投提供相應的質押擔保，涉及萬達電影的非限售上市流通股。