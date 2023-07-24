IEF：中印需求升溫推高下半年油價

國際油價重拾升勢，國際能源論壇（IEF）秘書長Joseph McMonigle警告，石油市場將面臨嚴重問題，因為石油需求迅速反彈至疫情爆發前水平，可是供應卻是難以追趕，油價下半年將上漲。

McMonigle表示，目前油價上漲主要受中國及印度市場的需求增加，預期這兩個國家下半年的需求將增至每日200萬桶，又說目前抑制價格的因素只剩下對經濟衰退的擔憂。當被問及油價是否可能再次飆升至每桶100美元時，McMonigle指出，油價已經達到每桶80美元，並且可能會進一步上漲。

期油價格連漲4周 紐約期油上周五收報每桶77.07美元，全周累漲2.2%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.07美元，全周累漲1.5%。兩者均連升4周。

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）的一些成員國及其盟友本已自願每日減產166萬桶，並把減產措施延長至2024年底。至於沙特阿拉伯本月起單方面每日減產100萬桶，俄羅斯產量亦有所減少。不過，McMonigle相信，若出現「嚴重的供需失衡」，OPEC+將採取行動並增加供應。

至於美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）指出，市場的波動仍然給石油市場帶來壓力。她強調，當局關注的是對需要上班但負擔不起這筆費用的市民之影響，重申希望油價下降，並呼籲增加供應。