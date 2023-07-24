比亞迪78億印度建廠觸礁

比亞迪與上述合資夥伴計劃在印度南部的科技重鎮海德拉巴設立電動車及電池廠房，折算港元後投資額較比亞迪首個亞洲以外廠房——巴西的還要高出六成。不過，據報印度政府基於中國投資的安全考慮拒絕這個項目，又說現行規例不容許這種投資。

話雖如此，券商野村認為，以內地接連推出提振汽車銷售的政策，如早前把新能源車購置稅減免延長至2027年，該行對內地汽車市場審慎樂觀，預期電動車可望繼續穩健增長，比亞迪等具備供應鏈優勢的領先廠商可以受惠，並提到自動輔助導航駕駛的發展能夠成為股價催化劑。

與此同時，鋰鹽等車用電池的化工原料價格近期回穩，對車廠成本有利，預期短期內鋰的供需大致平衡。

另外，就工信部月初頒令修改乘用車企業的新能源汽車積分制度，野村認為，政策本意是促進車企開發和銷售更多電動車，可是實施多年來積分已經過剩，扣減的作用在於推動業界，尤其是傳統車廠，再加把勁開發電動車。