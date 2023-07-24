美倘陷經濟衰退 AI相關股更受惠

以美國科技股為主的納指在人工智能（AI）浪潮下無懼加息周期，即使與歷史高位相比尚有一段距離，今年以來節節上升，基金界依然持有英偉達（Nvidia）和微軟等受惠股作為「貨底」，原因是生成式AI應用的普及尚方興未艾。

易方資本助理基金經理王逸研表示，如果美國聯儲局未來迫於經濟衰退而掉頭減息，AI相關股份反而會受惠，因為屆時企業很可能要想盡辦法節約開支，「厲行精兵制」下勢必增加AI的應用來提高生產力，「大公司每個部門都會推出一個Chatbot（聊天機械人）加快和簡化日常工作流程」。

微軟具兩大潛在催化劑 上周微軟公布生成式AI應用Copilot月費30美元，推動股價破頂。他指，其實AI用家迄今仍然很少，ChatGPT的付費用戶不過是3%左右。不過，微軟的Copilot能夠把Word變成PowerPoint，標誌着AI懂得將沒有特別編排的原始檔案「抽絲剝繭」生成別的東西，下半年開始會見到「推理」（Inference）的AI應用增加，「一間公司見到對手用，為咗保持競爭自然都會跟住用」，既有的應用亦會愈益結合AI大模型，繼而惠及開發AI應用、晶片及相關部件的企業，屆時這些硬件的訂單來源會從AI訓練擴展至應付用量增加。

王逸研亦關注遊戲股如何透過AI革新玩家體驗。微軟準備收購的動視暴雪本身有一系列MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲），這是最適合加入AI元素的遊戲類別，可增強玩家的黏性。除了動視暴雪，還有藝電、Take-Two Interactive等，現時市場不把他們視作AI受惠股，可是當遊戲AI化成為趨勢，股價或有顯著的提振，而對於微軟來說，之後有兩個潛在催化劑——Copilot，以及英國監管機構放行收購動視暴雪。

台積電短期盈利難樂觀 易方資本投資總監王華稱，市場仍低估Copilot的潛力，基金持有微軟、英偉達、英特爾（Intel）和美光科技等最廣為人知的AI應用及晶片股，以及台積電這家支撐全球AI算力的尖端晶片生產商，「AI是個幾十年的投資主題，直至毀滅人類為止，哈哈」。

他認為，AI可以提振台積電的市盈率估值，尤其是公司上周指引相關收入未來5年複合增長率高達50%相當保守，這只是個幾年拉勻的數字，一、兩年內倍增也不足為奇。不過，該企短期盈利前景依然未許樂觀，原因是晶片庫存積壓依然嚴重，以前晶片庫存只是積壓於賣不動的終端產品，現在卻是晶片公司有一大堆存貨賣不出去。