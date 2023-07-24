美晶片3巨頭促棄對華禁令免自損

在美國總統拜登領導下，華盛頓不斷擴大對中國的半導體相關出口禁令，惟有關舉動亦引起商界的反彈。消息指，多家美國半導體公司高層都向拜登政府表達了反對，認為禁令並未能有效地阻止中國科技發展，反而損害了美國企業的相關利益。

據報英特爾（Intel）行政總裁蓋爾辛格、英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳、高通行政總裁艾蒙日前出席一場會議時，都向華府提出了警告，稱對中國的出口管制可能會損害美國晶片行業的領導地位。消息人士透露，一位反對限制人工智能（AI）相關硬件出口的企業高層表示，該政策並未達到減緩中國AI技術發展的預期效果。

Intel：影響本土擴產計劃 蓋爾辛格更是明言，假如無法繼續向中國出口晶片，意味「我們需要更少的工廠」，暗示出口限制將影響到該企於美國本土擴大生產的計劃。

美國國家安全顧問沙利文則為華府的政策辯解，稱所有針對中國的出口限制措施都是「有針對性」的，對於大多數的中美的晶片貿易幾乎沒有影響。他又表示，會繼續研究對涉及國家安全和軍事應用技術的進一步限制措施，並且在與受影響的公司進行充分討論後才實施。