港拓半導體宜主攻研發

業界撐本地人才專業 政府投入成關鍵 港府亟欲發展科創，足以影響地緣政治格局的半導體產業亦備受當局重視，可是要追上已深耕半導體多年的內地、台灣乃至南韓，尤其是美國政府對香港實施尖端人工智能（AI）晶片出口管制的當下，談何容易？業界認為，本港仍有一定根基，不被美國打壓的領域仍有發展空間，關鍵是政府要投資生產設施，始能讓半導體企業願意在香港進行研發。

然而，若非量產晶片，而是定位於研發中心，他認為，本港仍有潛力，原因是大學於半導體的研究相當出色，「教授都好專業」，不少意念有商業化的希望，內地人才亦願意來港一展所長。

攻第三代晶片破技術封鎖 另一方面，就算香港已被美國納入技術封鎖範圍，第三代半導體和先進封裝方面，內地與外國幾乎同步，不像硅晶片的尖端製程會明顯差距，而且這些都不是最尖端的技術，理應不會被美國封殺。

他又指，第三代半導體晶片國產化程度較高，首先內地掌握生產有關晶圓的技術，這些晶片對設備要求亦不如硅晶片的尖端製程，不需用到被荷蘭納入對華出口管制的浸潤式DUV（深紫外光）光刻機，用落後兩代KrF（氟化氪）光源的型號就足夠，「內地大部分做第三代半導體的公司都用二手光刻機，一般係Nikon、Canon和ASML」。雖然不見得很多公司使用上海微電子的光刻機，但刻蝕機（把晶片元件刻蝕出來）有中微公司和北方華創滿足需要。

不過，莊永漳稱，本港半導體設計公司雖多，卻欠缺生產設施嘗試把意念實踐。以科技大學為例（莊在科大攻讀博士就是研究第三代半導體氮化鎵），設備是30多年甚至40年前的型號，僅適用於直徑4吋的晶圓（現時主流是8吋或12吋），窒礙優勢的確立。他坦言，鐳昱的研發主要在內地進行，原因正是香港的設施不足，如果元朗的微電子中心能夠支援本地研發項目，會考慮是否投放資源在香港進行研發。

微電子中心已開始招租 創新科技署回覆本報查詢時表示，科技園公司正在元朗創新園發展微電子中心，以吸納生產微電子產品及相關產業（如先進物料）的製造商。該中心樓面面積近3.62萬方米，下月將落成，以安裝潔淨室、危險品儲存倉庫和廢料處理等專項設施，但招租工作已開始，明年第三季開始供租戶進駐。

就財政預算案提出設立「微電子研發院」，推動本港微電子產業的發展，創新科技署稱，正積極進行前期籌備工作，期望盡快完成規劃，2023至2024年度內向立法會匯報籌備設立該院的進度和時間表。

另外，就內地下周起對第三代半導體的金屬元素鎵及鍺（及其多種化合物）實施出口管制，莊永漳相信，大部分申請都會獲當局批准。

莊永漳 2021年本港工商機構

研發開支構成 本港研發開支佔GDP比重