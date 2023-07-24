華消費失色 外資推平價貨促銷

儘管新冠疫情已過，但對內地消費情緒的打擊仍未消散。國際口腔護理公司高露潔坦言，內地市場復原進度未如預期。有見及此，外資紛紛推出較便宜的版本，甚至促銷，應對「消費降級」潮。

高露潔亞太區總裁Mukul Deoras表示，雖然內地民眾生活已復常，商店的客流量有增加，但消費仍然下降。該公司最近估計，超過5億中國人每年至少使用一次其低成本品牌Darlie（前稱黑人牙膏）。

本土品牌頂爛市 為應對消費者轉投平價產品，電子公司飛利浦開始以約28美元的價格銷售電動牙刷，而其高端系列在中國的售價通常為112至280美元，其發言人表示，該公司在中國和其他國家提供全面的口腔護理產品，從入門級電動牙刷到高端版本。相比之下，內地本土品牌小米的電動牙刷可謂「頂爛市」，僅售3.64美元。

事實上，內地過去收緊教育、互聯網、房地產市場等行業監管，令其增長放緩，不少企業須裁員或減薪，改變民眾對就業、經濟前景的看法，引致消費意欲減弱。基金公司Loomis Sayles高級策略師莊博認為，中產人士消費降級，很大程度上與疫情有關，因收入較高的互聯網從業員被裁、小企業在疫情期間倒閉等，最終或會為內地民眾帶來「永久的新冠創傷」。