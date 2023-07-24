通脹仍高利率近見頂 惠理看好金價

全球各國的中央銀行近年開始積極增加黃金儲備，使「央行買金」成為金價的推手之一。惠理高級總監及交易所買賣基金（ETF）業務主管金炯道指出，央行增持黃金的趨勢始於2008年金融海嘯之後，而這種趨勢某程度反映出「對美元前景的悲觀」。展望未來，他認為考慮到通脹仍相對較高、地緣政治局勢緊張，以及發達經濟體利率即將見頂的情況下，對金價的看法仍審慎樂觀。

央行金儲近49年高 根據世界黃金協會統計，全球央行的黃金儲備已逼近1974年以來最高水平。作為歷史背景，美國於1971年才放棄「金本位」貨幣制度，並且於1974年才正式解禁容許居民私人持有黃金，故當年絕大多數的黃金仍屬於官方儲備。換言之，當前全球的央行黃金儲備量，已差不多重回當年美元還是「金本位」、仍未與黃金脫鈎的年代。

美元放棄「金本位」後，直到今日仍然是全球的主要儲備貨幣，惟近年卻愈來愈多國家開始增加黃金儲備的比例。金炯道指出，各國央行增持黃金的趨勢已持續了15年，這種「去美元化」的趨勢，反映出一些國家對於美國「印鈔」的速度感到「不高興和不舒服」，認為美元系統的貨幣供應不斷增加是不可持續的。

美元避險地位減退 他指出，各國央行黃金儲備會否繼續增持，取決於人們對美元的看法。美元與黃金同樣具有避險功能，而過去美元作為避險資產一直佔據了主導地位，但愈來愈多人開始改變想法，希望能分散風險。

金價走勢方面，他坦言本季度對黃金而言「不是最好的時間」，但整體上仍看好未來6個月金價的表現，即從現在起直到今年底至明年初金價仍然看俏。他又提到，在高通脹環境下，黃金往往會有較好表現，就算整體利率環境相對較高也是如此。舉例而言，假設當前存款利率有7厘，但通脹率達到7%，意味着持有現金表面上能夠賺取高息，但實際上依然會輸給通脹。

他認為，在通脹仍然具有「黏性」的情況下會利好黃金，加上宏觀環境的不明朗因素眾多，如中美之間緊張的地緣政治關係、此前美國曾爆發銀行業危機，以及美國等經濟體利率即將見頂，亦是看好金價的主要原因。他建議投資者可以在投資組合中配置5至10%，甚至是15%的黃金，具體視乎每個人的風險偏好。而歷史數據顯示，在組合中持有一成黃金可有效降低投資組合的波動及風險。